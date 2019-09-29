785 للجرام.. إعرف سعر الذهب اليوم الأحد 29/9/2019 في مصر و السعودية بالمصنعية وبدونها

785 للجرام.. إعرف سعر الذهب اليوم الأحد 29/9/2019 في مصر و السعودية بالمصنعية وبدونها

سعر الذهب اليوم في مصر مستقر منذ مطلع الأسبوع الحالي بعد زياده مقدارها 6 جنيهات عن الأسبوع الماضي حيث بلغ سعر الذهب للعيار 24 حوالي 785 جنيهاً بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 5490 جنيهاً مصرياً أما عيار 21 وهو الأكثر بيعاً في مجال الذهب فقد سجل 686 جنيهاً مصرياُ .







سعر الذهب في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 783 إلى 785 عيار 22 718 إلى 720 عيار 21 685 إلى 687 عيار 18 587 إلى 589 عيار 14 457 إلى 458 عيار 12 391 إلى 393 الاونصة 24,347 إلى 24,418 الجنيه الذهب 5,480 إلى 5,496 الكيلو 782,857 إلى 785,143







سعر الذهب بالمصنعية

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 785.08 جنيه $48.13 سعر الذهب عيار 22 719.66 جنيه $44.12 اسعار الذهب عيار 21 686.96 جنيه $42.12 اسعار الذهب عيار 18 588.82 جنيه $36.10 سعر الذهب عيار 14 457.97 جنيه $28.08 سعر الذهب عيار 12 392.54 جنيه $24.07 سعر الذهب عيار 9 294.41 جنيه $18.05 اسعار أوقية الذهب 24,416 جنيه $1,497 اسعار جنيه الذهب 5,496 جنيه $336.93 اسعار كيلو الذهب 785,080 جنيه $48,132

سعر الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 180.56 ريال $48.13 سعر الذهب عيار 22 165.51 ريال $44.12 اسعار الذهب عيار 21 157.99 ريال $42.12 اسعار الذهب عيار 18 135.42 ريال $36.10 سعر الذهب عيار 14 105.33 ريال $28.08 سعر الذهب عيار 12 90.28 ريال $24.07 اسعار أوقية الذهب 5,615 ريال $1,497 اسعار جنيه الذهب 1,264 ريال $336.93 اسعار كيلو الذهب 180,557 ريال $48,132