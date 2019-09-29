785 للجرام.. إعرف سعر الذهب اليوم الأحد 29/9/2019 في مصر و السعودية بالمصنعية وبدونها
سعر الذهب اليوم في مصر مستقر منذ مطلع الأسبوع الحالي بعد زياده مقدارها 6 جنيهات عن الأسبوع الماضي حيث بلغ سعر الذهب للعيار 24 حوالي 785 جنيهاً بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 5490 جنيهاً مصرياً أما عيار 21 وهو الأكثر بيعاً في مجال الذهب فقد سجل 686 جنيهاً مصرياُ .
سعر الذهب في مصر بدون مصنعية
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|783 إلى 785
|عيار 22
|718 إلى 720
|عيار 21
|685 إلى 687
|عيار 18
|587 إلى 589
|عيار 14
|457 إلى 458
|عيار 12
|391 إلى 393
|الاونصة
|24,347 إلى 24,418
|الجنيه الذهب
|5,480 إلى 5,496
|الكيلو
|782,857 إلى 785,143
سعر الذهب بالمصنعية
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|785.08 جنيه
|$48.13
|سعر الذهب عيار 22
|719.66 جنيه
|$44.12
|اسعار الذهب عيار 21
|686.96 جنيه
|$42.12
|اسعار الذهب عيار 18
|588.82 جنيه
|$36.10
|سعر الذهب عيار 14
|457.97 جنيه
|$28.08
|سعر الذهب عيار 12
|392.54 جنيه
|$24.07
|سعر الذهب عيار 9
|294.41 جنيه
|$18.05
|اسعار أوقية الذهب
|24,416 جنيه
|$1,497
|اسعار جنيه الذهب
|5,496 جنيه
|$336.93
|اسعار كيلو الذهب
|785,080 جنيه
|$48,132
سعر الذهب في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|180.56 ريال
|$48.13
|سعر الذهب عيار 22
|165.51 ريال
|$44.12
|اسعار الذهب عيار 21
|157.99 ريال
|$42.12
|اسعار الذهب عيار 18
|135.42 ريال
|$36.10
|سعر الذهب عيار 14
|105.33 ريال
|$28.08
|سعر الذهب عيار 12
|90.28 ريال
|$24.07
|اسعار أوقية الذهب
|5,615 ريال
|$1,497
|اسعار جنيه الذهب
|1,264 ريال
|$336.93
|اسعار كيلو الذهب
|180,557 ريال
|$48,132