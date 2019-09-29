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785 للجرام.. إعرف سعر الذهب اليوم الأحد 29/9/2019 في مصر و السعودية بالمصنعية وبدونها

بواسطة نبيل عامر 0
سعر الذهب اليوم سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم في مصر مستقر منذ مطلع الأسبوع الحالي بعد زياده مقدارها 6 جنيهات عن الأسبوع الماضي حيث بلغ سعر الذهب للعيار 24 حوالي 785 جنيهاً بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 5490 جنيهاً مصرياً أما عيار 21 وهو الأكثر بيعاً في مجال الذهب فقد سجل 686 جنيهاً مصرياُ .



سعر الذهب في مصر بدون مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24783 إلى 785
عيار 22718 إلى 720
عيار 21685 إلى 687
عيار 18587 إلى 589
عيار 14457 إلى 458
عيار 12391 إلى 393
الاونصة24,347 إلى 24,418
الجنيه الذهب5,480 إلى 5,496
الكيلو782,857 إلى 785,143


سعر الذهب بالمصنعية

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24785.08 جنيه$48.13
سعر الذهب عيار 22719.66 جنيه$44.12
اسعار الذهب عيار 21686.96 جنيه$42.12
اسعار الذهب عيار 18588.82 جنيه$36.10
سعر الذهب عيار 14457.97 جنيه$28.08
سعر الذهب عيار 12392.54 جنيه$24.07
سعر الذهب عيار 9294.41 جنيه$18.05
اسعار أوقية الذهب24,416 جنيه$1,497
اسعار جنيه الذهب5,496 جنيه$336.93
اسعار كيلو الذهب785,080 جنيه$48,132

سعر الذهب في السعودية

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24180.56 ريال$48.13
سعر الذهب عيار 22165.51 ريال$44.12
اسعار الذهب عيار 21157.99 ريال$42.12
اسعار الذهب عيار 18135.42 ريال$36.10
سعر الذهب عيار 14105.33 ريال$28.08
سعر الذهب عيار 1290.28 ريال$24.07
اسعار أوقية الذهب5,615 ريال$1,497
اسعار جنيه الذهب1,264 ريال$336.93
اسعار كيلو الذهب180,557 ريال$48,132


نبيل عامر

    نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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