9 محافظات مسموح لها بزراعة الأرز الموسم الحالي.. ما هي؟

بدأ موسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز، في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، فيما أعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ القصوى بين أجهزة وقطاعات الوزارة والمديريات استعدادًا للوسم.

وقال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري، في تصريحات اليوم، السبت، إنه جرى البدء في تنفيذ برامج توزيع وإدارة المياه لجميع المناطق والترع في المحافظات المختلفة، لضمان وصولها بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز، ما يُسهم في تحسين حالة الري وانخفاض أعداد الشكاوى.

زراعة محصول الأرز

وأوضح عبد اللطيف عدد المافظات والمساحات المحددة لزراعة محصول الأرز خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أنها 9 محافظات تأتي على النحو التالي:

الإسكندرية 2000 فدان.

كفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان.

الدقهلية 182 ألفا و550 فدانًا.

الشرقية 127 ألفًا و850 فدانًا.

البحيرة 106 آلاف و650 فدانًا.

دمياط 42 ألف فدان.

الغربية 40 ألفًا و600 فدان.

بورسعيد 30 ألف فدان.

الإسماعيلية ألفان و750 فدانًا

وفي سياق الحديث عن زراعة محصول الأرز في الموسم الحالي، قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، في تصريحات اليوم، إن المخزون الاستراتيجي للأرز في مصر يكفى يكفى أكثر من 16 شهرًا، أي حتى أكتوبر عام 2021، لافتًا إلى أن إنتاج الأرز لعام “2019-2020” بلغ نحو 9 ملايين طن أرز شعير، وهذه الكمية تتيح أرز أبيض نحو 5 ملايين طن.

وأضاف شحاتة، أن لدينا نحو 500 ألف طن من الموسم السابق وبالتالي فإن المخزون يصل إلى 5.5 مليون طن، ومصر تستهلك نحو 2.5 مليون طن فقط، أي أن لدينا ما يكفي لموسمين.