فوائد الموز للصحة وعلى الريق

فوائد الموز عديدة للغاية خاصة عند تناول الموز على الريق للتخسيس والحصول على جسم مثالى، ويوجد رجيم الموز وهو من أقصى أنواع الرجيم حيثُ يتم تناول الموز فقط خلال الثلاث وجبات، والموز من الفواكه المفيدة جداً لمدة لديه نقص البوتاسيوم وعند جفاف سواء أطفال كانوا أو كبار، والكثير منا يحب تناول الموز دون أن يعلم القيمة الغذائية له وأهميته الصحية لجسم الإنسان، يعد الموز من الفواكه الاستوائية، وله العديد من الفوائد الصحية التي لا حصر لها بالإضافة إلي أن الموز غني بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم مثل: البوتاسيوم، والبروتين والألياف الغذائية.

فوائد الموز للصحة

مصدر غني بالبوتاسيوم: الموزة الواحدة تحتوي علي 422 ملليجرام من البوتاسيوم الذي يعمل على الحفاظ على نسبة السوائل في الجسم، كما أنه ينظم حركة العناصر الغذائية والفضلات، كما يساعد على انقباض العضلات، ويساعد على استجابة الخلايا العصبية، ينظم ضربات القلب، يقلل من إمكانية تكوين حصوات على الكلى خاصة مع تقدم السن.

يحتوي على مضادات الأكسدة: يحتوي الموز على العديد من مضادات الأكسدة، من ضمنها مادة الدوبامين، والتي يربط الكثير تلك المضادات بالعديد من الفوائد الصحية لمعالجة الكثير من الأمراض ، مثل التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يحتوي على مادة الدوبامين التي تعد مضاد أكسدة قوي.

يعالج الإسهال والإمساك لأنه يحتوي علي الألياف القابلة للذوبان.

يعالج مشاكل العظام.

فوائد أكل الموز على الريق

يمد الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة الأنشطة اليومية. يعالج الاكتئاب. ينظم نسبة السكر في الدم. يعالج فقر الدم، لاحتوائه على معدن الحديد. يحفز التفكير، وتقوية الأنشطة الدماغية. يخفف من آلام الدورة الشهرية. يحارب الخلايا السرطانية. يزيد من استرخاء الجسم ويساعد على النوم. يعمل على تهدئة الجهاز العصبي. يساعد على الشعور بالشبع. يساعد تناول الموز قبل النوم على إنتاج مادة الكولاجين.

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