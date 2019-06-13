“Dolar price today” استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13-6-2019 في كافة البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم حالة من الاستقرار في سعر البيع والشراء، حيث سجل أفضل سعر شراء من بنك المشرق بسعر 16.71 جنيه، وأفضل بيع من البنك التجاري الدولي بسعر 16.77 جنيه، وعبر موقع ” كلمك دوت أورج” سوف نقوم بعرض تفصيلي لسعر الدولار في جميع البنوك المصرية والعربية، لذا تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم الجديد.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

يعتبر البنك المركزي المصري، هو المحدد الأساسي للسعر الرسمي لصرف الدولار بالبنوك، حيث تتم المعاملات الرسمية بالدولة بسعر الدولار الذي يحدده البنك المركزي المصري، بينما يقوم كل بنك على حده بتحديد سعر صرف الدولار فيه حسب احتياطاته النقدية، وسجل سعر الدولار بالمركزي المصري استقرارا عند مستويات الأسبوع الماضي، وسجل سعر الشراء 17.00جنيه وسعر البيع 16.50جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 16.71 بنك المشرق أقل سعر للبيع: 16.77 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك المشرق 16.71 16.81 3 أيام بنك مصر 16.71 16.81 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.71 16.81 16 ساعة كريدى أجريكول 16.71 16.81 يومين بنك التنمية الصناعية 16.71 16.81 3 أيام بنك البركة 16.71 16.81 يومين البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 3 أيام البنك المصرى الخليجى 16.70 16.80 3 أيام بنك بلوم 16.70 16.80 3 أيام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.70 16.80 يومين اتش اس بى سى HSBC 16.70 16.80 3 أيام بنك الكويت الوطني NBK 16.70 16.80 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 16.70 16.80 3 أيام بنك مصر إيران التنمية 16.69 16.79 3 أيام بنك قناة السويس 16.69 16.79 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 16.68 16.78 يومين بنك عودة 16.68 16.78 19 ساعة المصرف العربى الدولى 16.68 16.78 3 أيام المصرف المتحد 16.68 16.78 3 أيام بنك التعمير والإسكان 16.68 16.78 3 أيام البنك الأهلى اليونانى 16.68 16.78 3 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.68 16.78 3 أيام البنك المركزى المصرى 16.68 16.80 14 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 16.67 16.77 3 أيام بنك الإسكندرية 16.67 16.77 3 أيام

والجدير بالذكر أنه يتم تحديث الأسعار لحظة بلحظة فور أي تغييرات في سعرها على مدار اليوم .