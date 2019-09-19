dollar Live| أسعار الدولار اليوم الخميس 19-9-2019 تتراجع في نهاية التعاملات الأسبوعية

شهدت أسعار الدولار اليوم في مصر تراجع جديد مع نهاية التعاملات الأسبوعية، جدير بالذكر أن سعر الدولار مقابل الجنيه بمصر قد شهد عدة تراجعات بكافة البنوك المصرية، الأمر الذي زاد من الإقبال على معرفة سعر الدولار بشكل يومي، حيث سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.26 جنيه شراء مقابل 16.36 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدولار في بنك قطر الوطني 16.24 جنيه مقابل 16.34 جنيه للبيع.







أسعار الدولار في مصر

سجلت أسعار الدولار اليوم في مصر متوسط للشراء في معظم البنوك 16.25 جنيه للشراء أمام 16.35 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك التعمير والإسكان للشراء 16.25 جنيه مقابل 16.35 جنيه للبيع، وسجل في بنك القاهرة 16.23 جنيه شراء مقابل 16.33 جنيه للبيع، وسجل بنك التنمية والإئتمان الزراعي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.33 بعد التراجعات التي شهدها الورقة الخضراء في مصر.







بينما سجل في البنك التجاري أقل سعر لبيع العملة الأمريكية بقيمة 16.33 جنيه مقارنةً بأسعار الورقة الخضراء في باقي البنوك.

سعر الدولار اليوم

نتابع معكم حصرياً عبر كلمة دوت أورج سعر الدولار اليوم بكافة البنوك، حيث سجل في بنك مصر للشراء 16.26 جنيه مقابل 16.36 جنيه للبيع، وسجل في بنك المشرق 16.25 للشراء أمام 16.35 جنيه للبيع، وسجل في بلوم مصر 16.26 شراء مقابل 16.36 جنيه بيع.







بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم

البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,33 جم

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري 16,229 جم 16,3515 جم منذ 6 ساعات البنك العربي الافريقي الدولي 16,25 جم 16,35 جم منذ 8 ساعات مصرف أبو ظبي الاسلامي 16,25 جم 16,35 جم منذ 5 ساعات بنك الاسكندرية 16,5 جم 16,6 جم منذ 3 أسابيع بنك مصر 16,26 جم 16,36 جم منذ 8 ساعات كريدي أجريكول 16,24 جم 16,34 جم منذ 7 ساعات البنك التجارى الدولي CIB 16,23 جم 16,33 جم منذ 8 ساعات بنك قناة السويس 16,24 جم 16,34 جم منذ 7 ساعات المصرف المتحد 16,25 جم 16,35 جم منذ 8 ساعات البنك الأهلي المصري 16,26 جم 16,36 جم منذ 8 ساعات بنك البركة 16,26 جم 16,36 جم منذ 26 دقيقة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 16,25 جم 16,35 جم منذ 8 ساعات بنك التعمير و الاسكان 16,51 جم 16,61 جم منذ إسبوعين بنك مصر إيران للتنمية 16,25 جم 16,35 جم منذ 7 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB 16,3 جم 16,4 جم منذ 13 ساعة البنك الأهلى اليونانى بمصر 16,26 جم 16,36 جم منذ 8 ساعات البنك المصري الخليجي 16,25 جم 16,35 جم منذ 7 ساعات بنك عودة 16,25 جم 16,35 جم منذ 8 ساعات

بينما سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي 16.25 جنيه للشراء مقابل 16.35 جنيه للبيع، مع العلم بأن الجدول السابق يتم تحديثه بشكل تلقائي من داخل البنوك فور حدوث تغييرات جديدة.