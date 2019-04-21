سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

نقدم لقرائنا سعر صرف الدولار اليوم الأحد 21-4-2019 في بنوك مصر مع تعاملات آخر ساعة، يعيش الدولار الأمريكي حالة من الانخفاض التدريجي الطفيف في البنوك المصرية وهي حالة مستمرة على مدى الشهرين الماضيين، وذلك نتيجة العطلة الرسمية للمصانع بالصين، مع وقف الاستيراد الذي تعتمد عليه السوق المصرية، ونسرد لكم في مقالنا هذا سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، ونوضح سعر البيع والشراء. سعر صرف الدولار اليوم الأحد 21-4-2019

سعر الدولار اليوم

هبط سعر الدولار اليوم الأحد، الموافق 21 أبريل 2019، بعد تراجع سعره في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إذ تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم قبل تحرير سعر صرف الجنيه، أو استقبال حوالاتهم المالية بالدولار، كما يرجع ذلك لتفاوت فارق أسعار الصرف بين البنوك الرسمية والسوق الموازية «السوداء».

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تحرير سعر الجنيه

ويذكر أن البنك المركزي المصري قرر تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في يوم 3 نوفمبر 2016، ليخضع لقواعد العرض والطلب.

أسعار الدولار في البنوك

شعار البنك البنك شراء بيع البنك المركزي المصري ١٧٫٢٥٤٤ جم ١٧٫٣٩١٧ جم بنك بلوم مصر ١٧٫٢٧ جم ١٧٫٣٧ جم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٧٫٢ جم ١٧٫٣ جم البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٧٫١٦ جم ١٧٫٢٦ جم بنك عودة ١٧٫١٥ جم ١٧٫٢٥ جم بنك مصر إيران للتنمية ١٧٫١٥ جم ١٧٫٢٥ جم بنك التعمير و الاسكان ١٧٫١٥ جم ١٧٫٢٥ جم بنك مصر ١٧٫١٥ جم ١٧٫٢٥ جم بنك البركة ١٧٫١٥ جم ١٧٫٢٥ جم مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٧٫١٥ جم ١٧٫٢٥ جم المصرف المتحد ١٧٫١٥ جم ١٧٫٢٥ جم البنك العربي الافريقي الدولي ١٧٫١٥ جم ١٧٫٢٥ جم البنك الأهلي المصري ١٧٫١٥ جم ١٧٫٢٥ جم البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٧٫١٤ جم ١٧٫٢٤ جم بنك قناة السويس ١٧٫١٤ جم ١٧٫٢٤ جم البنك التجارى الدولي CIB ١٧٫١٤ جم ١٧٫٢٤ جم كريدي أجريكول ١٧٫١٤ جم ١٧٫٢٤ جم البنك المصري الخليجي ١٧٫١٤ جم ١٧٫٢٤ جم بنك الاسكندرية ١٧٫١٤ جم ١٧٫٢٤ جم

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