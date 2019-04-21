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سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

كتب أشرف ركن الدين آخر تحديث

نقدم لقرائنا سعر صرف الدولار اليوم الأحد 21-4-2019 في بنوك مصر مع تعاملات آخر ساعة، يعيش الدولار الأمريكي حالة من الانخفاض التدريجي الطفيف في البنوك المصرية وهي حالة مستمرة على مدى الشهرين الماضيين، وذلك نتيجة العطلة الرسمية للمصانع بالصين، مع وقف الاستيراد الذي تعتمد عليه السوق المصرية، ونسرد لكم في مقالنا هذا سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، ونوضح سعر البيع والشراء. سعر صرف الدولار اليوم الأحد 21-4-2019

سعر الدولار اليوم

هبط سعر الدولار اليوم الأحد، الموافق 21 أبريل 2019، بعد تراجع سعره في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إذ تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم قبل تحرير سعر صرف الجنيه، أو استقبال حوالاتهم المالية بالدولار، كما يرجع ذلك لتفاوت فارق أسعار الصرف بين البنوك الرسمية والسوق الموازية «السوداء».
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تحرير سعر الجنيه

ويذكر أن البنك المركزي المصري قرر تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية في يوم 3 نوفمبر 2016، ليخضع لقواعد العرض والطلب.

أسعار الدولار في البنوك

شعار البنك البنك شراء بيع  
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

البنك المركزي المصري

 ١٧٫٢٥٤٤ جم ١٧٫٣٩١٧ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

بنك بلوم مصر

١٧٫٢٧ جم

١٧٫٣٧ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٧٫٢ جم

١٧٫٣ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٧٫١٦ جم

١٧٫٢٦ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

بنك عودة 

١٧٫١٥ جم

١٧٫٢٥ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

بنك مصر إيران للتنمية

١٧٫١٥ جم

١٧٫٢٥ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

بنك التعمير و الاسكان

١٧٫١٥ جم

 ١٧٫٢٥ جم

 
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

بنك مصر

١٧٫١٥ جم

١٧٫٢٥ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

بنك البركة

١٧٫١٥ جم

١٧٫٢٥ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٧٫١٥ جم

١٧٫٢٥ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

المصرف المتحد

١٧٫١٥ جم

 ١٧٫٢٥ جم

 
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

البنك العربي الافريقي الدولي

١٧٫١٥ جم

١٧٫٢٥ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

البنك الأهلي المصري

١٧٫١٥ جم

١٧٫٢٥ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٧٫١٤ جم

 ١٧٫٢٤ جم

 
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

بنك قناة السويس

١٧٫١٤ جم

١٧٫٢٤ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

البنك التجارى الدولي CIB

١٧٫١٤ جم

١٧٫٢٤ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

كريدي أجريكول

١٧٫١٤ جم

١٧٫٢٤ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

البنك المصري الخليجي

١٧٫١٤ جم

١٧٫٢٤ جم
سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات البنكية.. وانخفاض تدريجي

بنك الاسكندرية

١٧٫١٤ جم

١٧٫٢٤ جم

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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