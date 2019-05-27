سعر الذهب والفضة اليوم في مصر الإثنين 27 مايو 2019 بمحلات الصاغة

سعر الذهب والفضة, يشهد هذة الفترة حالة من الاستقرار بعد أن شهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر جميع الأعيرة المختلفة بمحلات الصاغة في جمهورية مصر العربية وهذا التفاوت فى سعر الذهب والفضة يصل ما بين جنيه 0 الى 30 جنيهات أحيانا بارتفاع وأحيانا بالإنخفاض مع تراجع سعر الدولار هو الأخر أحيانا والأسهم الآسيوية بعد بيانات مخيبة للتوقعات من الصين أذكت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، هذه الأسعار لا تشمل سعر المصنعية المقدرة بنسبة 2% من سعر الجرام وكانت محلات الصاغة شهدت أحيانا حالة من التراجع في السعر وأحيانا أخرى تشهد ارتفاع حيث يرتبط الذهب بسعر العملة الخضراء التي استقرات بشكل كبير في الفترة الأخيرة وأيضا اضراب وتذبذب في الأسعار العالمية.

سعر الذهب والفضة.

ويتابع سعر المعدن النفيس قطاع كبير من المصريين حيث يحرص البعض على إدخاره لأن المعدن الأصفر دائما يحافظ على قيمته الشرائية كما يعد سعر الذهب والفضة من أهم العادات والتقاليد في مصر والوطن العربي حيث يحرص النساء على إرتداه للزينة وهو من أساسيات المقبلون على الزواج ومن المتوقع أن يستمر على هذا المنوال للفترة القادمة كما يهتم الشباب أيضا بسعر الذهب والفضة وكان وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن أسعار الذهب يؤثر بها عاملين هما سعر الدولار، والبورصات العالمية، قائلًا: «سعر الذهب والفضة أو انخفاضها مرتبط كليًا وجزئيًا بالدولار والأسعار العالمية».

سعر الذهب اليوم في مصر.

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 688 _____ سعر جرام الذهب عيار 22 649 ____ سعر جرام الذهب عيار 21 602 ____ سعر جرام الذهب عيار 18 516 _____ سعر جرام الذهب عيار 14 409 _____ سعر الجنيه الذهب 4899 _____ سعر أوقية الذهب _____ 1,284 $ سعر كيلو الذهب 688.000 ____

ونعلم حضرتكم أن سعر المصنعية الخاصة بمحلات الصاغة قد تتراوح ما بين 25 و60 جنيه يتم إضافتهم على سعر الجرام الواحد هذا بالإضافة إلى الأسعار الرسمية المحددة من البورصات العالمية لأسعار الذهب كما يتوقع تجار الذهب المزيد من الارتفاع خلال الساعات القادمة مع ارتفاع سعر أوقية الذهب لأعلى مستوى لها منذ مايو الماضى مع رفع سعر الفائدة فى أمريكا والخوف من تباطء النمو العالمى, يختلف سعر المصنعية للذهب من تجار الى أخر على حسب اختلاف الأمكان والمحافظات وأيضا من شركة إلى أخرى وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة فمصنعية خاتم صغير تختلف عن مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيرها.

سعر الفضة اليوم في مصر.

تتغير الأسعار بشكل طفيف بين صعود في بعض الفترات ثم هبوط مرة أخرى، وسجل سعر جرام الفضة البريطاني اليوم عيار 95.8 بقيمة 8.21 جنيها، أما سعر الفضة النقية عيار 99.9 فقد سجل 8.56 جنيها، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة اليوم.

العيار الاسم في السوق المصري السعر بالجنيه المصري عيار 80 فضة المجوهرات 6.65 جنيه عيار 90 فضة العملات 7.48 جنيه عيار 92.5 الفضة الاسترليني 7.69 جنيه عيار 95.8 الفضة البريطانية 7.96 جنيه عيار 99.9 فضة نقية 8.30 جنيه سعر أوقية الفضة أوقية الفضة 258.53 جنيه