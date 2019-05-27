سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 27 مايو 2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم يشهد حالة من الاستقرار النسبي بعد التراجع في البنوك الحكومية والخاصة على حسب ما نشرته المواقع الالكترونية للبنوك وأيضا في السوق السوداء، ليسجل 16.85 جنيها للشراء، بينما سجل سعر البيع 16.95 جنيها، وهذا ما أصدرته البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري, ويستمر استقرار سعر الأخضر في مصر نظرا للخطوات الثابتة التي تسير عليها الدولة منذ عدة شهور لتدور حول 17.00 جنيها الى 17.10, وإرتفاع الإحتياطي النقدي حيث أكد البنك المركزي أن لديه 36.1 مليار دولار.

ومن جهة أخرى يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات العالمية كما أنها العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكة وتعد الأكثر تداولا على مستوى العالم لذلك تشهد العديد من التذبذبات بين الإنخفاض والإرتفاع كما أن أهمية الدولار لا تقتصر في مصر على أنها عملة ولكن يمتد أثرها على جميع أسعار المنتجات والسلع، فمع زيادة السعر حتى ولو بدرجة طفيفة يؤدي بالتبعية إلى ارتفاع مستوى التضخم والغلاء، وذلك ناتج أن مصر تستورد أغلب البضائع من الخارج.

سعر الدولار اليوم بالبنوك.

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك مصر إيران التنمية 16.83 16.93 18 ساعة البنك الأهلي المصري 16.83 16.93 17 ساعة بنك مصر 16.83 16.93 17 ساعة بنك البركة 16.83 16.93 18 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 16.83 16.93 4 أيام بنك التعمير والإسكان 16.82 16.92 4 أيام بنك المشرق 16.82 16.92 15 ساعة البنك العقاري المصري العربي 16.82 16.88 14 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.82 16.92 4 أيام بنك بلوم 16.82 16.92 15 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 16.81 16.91 16 ساعة بنك التنمية الصناعية 16.81 16.91 4 أيام البنك المصرى الخليجى 16.81 16.91 15 ساعة البنك الأهلى اليونانى 16.81 16.91 15 ساعة بنك الإسكندرية 16.81 16.91 15 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 16.81 16.91 15 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.81 16.91 15 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.81 16.91 15 ساعة اتش اس بى سى HSBC 16.81 16.91 16 ساعة المصرف المتحد 16.80 16.90 15 ساعة المصرف العربى الدولى 16.80 16.90 17 ساعة كريدى أجريكول 16.80 16.90 15 ساعة بنك قناة السويس 16.80 16.90 15 ساعة بنك عودة 16.80 16.90 16 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 16.80 16.90 15 ساعة البنك المركزى المصرى 16.80 16.91 15 ساعة

سعر الدولار بالسوق السوداء.

أسعار الدولار في السوق السوداء.شهدت استقرا لسعر الورقة الخضراء اليوم عند 16.87 جنيها للشراء و 16.98 جنيها للبيع و كان سعر الدولار اليوم قد تراجع بشكل طفيف في منتصف العام ثم عاد ليرتفع مرة أخرى، وتسير حركة البيع والشراء للعملة الخضراء بشكل متوازن على مستوى كل البنوك ومن جهة أخرى إختفت السوق السوداء لفترة عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنية المصري وسيطرت البنوك على أسعار العملات وظل تجار العملة يترقبون الأوضاع حتى بدأ الدولار ينخفض في البنوك لتظهر السوق السوداء من جديد ويعود الإرتفاع عن البنوك.

وصرح مصرفيون أن سعر العملة الخضراء بالسوق السوداء يختلف من مكان الى أخر على حسب سياسة العرض والطلب بفارق من 5 قروش إلى 50 قرش, كما يمنك معرفة سعر الذهب اليوم في مصر بجميع محلات الصاغة.كما تسعى الحكومة إلى السيطرة على الأسواق وشركات الصرافة وتجار السوق السوداء للعملة ومباحث الأموال العاملة تسعى جاهدة إلى مراقبة السوق وحركة البيع والشراء ومداهمة من يخالف القانون ونعرض لكم اليوم أحدث سجلات و تغيرات الأسعار للدولار الأمريكي، كما نسعى إلى تقديم أفضل الخدمات اليومية لتلبية احتياجات زوارانا الكرام.

تحديث:

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 27-5-2019 خلال التعاملات البنكية، حيث سجل في بنك قناة السويس قيمة 16.80 للشراء وسجل سعر البيع 16.90، بينما سجل السعر في المصرف المتحد 16.80 للشراء و16.90 للبيع، فيما سجل سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 16.82 جنيه، وللبيع 16.92 جنيه.