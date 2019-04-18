إنخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل أقل مستوى منذ الجلسة السابقة

يبحث المقبلون على الزواج عن أسعار الذهب وأيضا المستثمرون الذين يتخذون من الذهب وسيلة للتربح والتجارة، ونظرا لأن الذهب سهل في تخزينه ولارتفاع قيمته الكبيرة فهو أنسب الحلول لذلك.

وشهد سعر الذهب اليوم تراجعا كبيرا بقيمة 8 جنيها حيث بلغ سعر جرام ال 21 منه 615 جنية، وهذا لم يحدث منذ الجلسة الأخيرة، ومن المنتظر أن تشهد السوق الأيام القليلة القادمة بعض الرواج نظرا لإنخفاض السعر.

ويرجع سبب انخفاض الذهب بعد مؤشرات بالنمو الإقتصادي في الصين، حيث فاق توقعات الخبراء بالإضافة إلى سبب أخر وهو تراجع الدولار قليلا في الأسواق.

على الجانب الأخر ارتفع سعر الفضة قليلا بنسة 0.1 تصل الى 15 دولار للأوقية الواحدة وأوقية الفضة 119 جم، ووصل سعر البلاديوم الى اعلى مستوى له الى 1406 دولار للأوقة الواحدة .

أسعار الذهب اليوم

ونضع بين أيديكم ماتوصلت إليه مصادرنا في معظم محلات الصاغة اليوم

عيار 24 سعر الجرام 704 جنية

عيار 21 سعر الجرام 615 جنية

عيار 19 سعر الجرام 526 جنية

سعر الجنية الدهب 4935 جنية

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