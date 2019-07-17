أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-07-2019 بمحلات الصاغة في مصر والسعودية بالدولار والريال والجنيه

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-07-2019 في محلات الصاغة بمصر والسعودية تراجعت اليوم في بدء التعاملات تراجعا نسبيا بسيطا ، سعر الذهب شهد استقرارا لمدة يومين ماضيين بعد حالة من التذبذب التي شهدها على مدى الأيام الماضية بل نصف العام الحالي من شهر يناير حتى يومنا هذا ، فتارة يرتفع سعر جرام الذهب بالـ 10 جنيهات وتارة ينخفض بنفس القيمة، ولكن إن أمعنا النظر في سعر الذهب خلال هذه الفترة نجد أسعار الذهب ارتفعت فبعدما وصل سعر الذهب في بداية العام إلى 608 جنيهات في محلات الصاغة وصل اليوم إلى ما يتراوح بين 648 – 650 جنيها في سعر جرام الذهب ، وينتاب القلق الكثيرين إذ إن هناك مخاوف من انخفاض سعر جرام الذهب بنسبة كبيرة ، فأثر ذلك على الإقبال على شراء الذهب، ولكن عضو شعبة الذهب بغرفة التجارة أوضح سابقا توقعاته بارتفاع سعر الذهب بنسبة 15% على مدى الأيام المقبلة حتى نهاية عام 2019 الجاري، كما أن سعر الذهب يتأثر بالأحداث العالمية فهناك مخاوف أيضا مما يدور بين أمريكا وإيران هذه الأيام وتوقعات حدوث حرب تؤثر على سعر جرام الذهب، لذا ننشر سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية ومصر 17-07-2019 .

أسعار الذهب في السعودية

تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم مع بدء التعاملات فتشهد انخفاضا بنحو يقارب الريال وذلك مقارنة بأسعار الذهب في السعودية أمس إذ وصل سعر جرام الذهب في السعودية اليوم 148.32 ريالا مقارنة بسعره أمس 149.17 إذ إن سعره عالميا 45.19 دولارا أما أسعار الذهب عيار 24 فوصل إلى 169.50 ريالا في السعودية وانخفض بنحو 0.77 من الريال ، أما سعر الذهب عيار 18 فانخفض سعره انخفاضا بسيطا فوصل إلى 127.13ريالا .

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر تشهد تراجعا قرابة الجنيهين مقارنة بسعر الذهب أمس في مصر فسعر جرام الذهب عيار 21 تراوح اليوم ما بين 648 إلى 650 وذلك في محلات الصاغة دون حساب المصنعية ، ويختلف سعر بيع الذهب من محافظة لأخرى ما بين الجنيه والجنيه ونصف في سعر جرام الذهب الواحد، وأصبح سعر الذهب عيار 24 ما بين 741 إلى 743 وسعر الذهب عيار 18 ما بين 555 إلى 557 جنيها.

جدول سعر الذهب في السعودية بسوق المال

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 169.50 ريال $45.19 سعر الذهب عيار 22 155.38 ريال $41.43 اسعار الذهب عيار 21 148.32 ريال $39.54 اسعار الذهب عيار 18 127.13 ريال $33.90 سعر الذهب عيار 14 98.88 ريال $26.36 سعر الذهب عيار 12 84.75 ريال $22.60 اسعار أوقية الذهب 5,271 ريال $1,406 اسعار جنيه الذهب 1,187 ريال $316.36 اسعار كيلو الذهب 169,501 ريال $45,193

جدول سعر الذهب في مصر بمحلات الصاغة