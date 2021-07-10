Last Update سعر الذهب اليوم السبت 10 يوليو 2021 وعيار 24 يُسجل 898 جنيه للجرام

استقر سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر عند نفس متوسطات أمس الجمعة بالتزامن مع ثبات قيمة الأوقية عالمياً والتي سجلت في الوقت الحالي 1809 دولار، ويُذكر أن أسعار الذهب شهدت العديد من التغييرات الواضحة خلال الأيام القليلة الماضية والتى جعلت معرفة سعر الذهب ذات إقبالاً كبيراً سواء من الفئة المُقبلة على الزواج أو فئة المستثمرين أو الفئة التي تهتم بأخبار الإقتصاد بشكل عام، وقد استقر سعر عيار 24 عند 898 جنيه في أحدث تقرير صادر حتى إعداد هذا التقرير.
سعر الذهب اليوم
نستعرض لكم أحدث سعر سجله الذهب في محلات الصاغة لمختلف أعيرة الذهب بدايةً من عيار 12 وحتى عيار 24، إذ تراوح سعر جرام الذهب لعيار 21 ما بين 784 إلى 786 جنيه، بينما سجل عيار 14 للجرام ما بين 523 إلى 524 للجرام في أحدث تقرير، وسجل عيار 18 الأبرز بعد عيار 21 بقيمة 672 جنيه، أما سعر عيار 22 فقد سجل 823 جنيه للجرام، وفي نفس السياق، فقد استقر سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية بيع وشراء.
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|896 إلى 898
|عيار 22
|821 إلى 823
|عيار 21
|784 إلى 786
|عيار 18
|672 إلى 674
|عيار 14
|523 إلى 524
|عيار 12
|448 إلى 449
|الاونصة
|27,866 إلى 27,937
|الجنيه الذهب
|6,272 إلى 6,288
|الكيلو
|896,000 إلى 898,286
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
ما هي أسعار الذهب اليوم في السعودية؟
لا جديد طرأ على أسعار الذهب في السعودية أيضاً حتى وقتنا الحالي، إذ استقر سعر جرام عيار 24 عند 218.17 ريال، بينما سجل عيار 18 للجرام 163.63 ريال بدلاً من 163.64 خلال تعاملات أمس الجمعة، وسجلت الأوقية بالريال السعودي 6785، وإليكم أحدث أسعار الذهب بالمملكة والتى يتم تحديثها بشكل دوري مع حدوث أي تغييرات جديدة.
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|218.17 ريال
|$58.16
|سعر الذهب عيار 22
|199.99 ريال
|$53.32
|اسعار الذهب عيار 21
|190.90 ريال
|$50.89
|اسعار الذهب عيار 18
|163.63 ريال
|$43.62
|سعر الذهب عيار 14
|127.27 ريال
|$33.93
|سعر الذهب عيار 12
|109.09 ريال
|$29.08
|اسعار أوقية الذهب
|6,785 ريال
|$1,809
|اسعار جنيه الذهب
|1,527 ريال
|$407.16
|اسعار كيلو الذهب
|218,170 ريال
|$58,164
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, July 10, 2021 03:43 PM بتوقيت دولة السعودية