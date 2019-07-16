بكام الأخضر.. اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-7-2019 مقابل الجنيه في جميع البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم استقرار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وكانت أسعار الدولار يوم أمس قد شهدت استقراراً نسبياً في بعض البنوك المصرية، لاشك أن سعر صرف الدولار من الأخبار الهامة التي يبحث عنها يومياً من لديهم منتجات يقومون بإستيرادها من الخارج نظراً لأن العملة الخضراء، تأثر بشكلاً كبير على أسعار العديد من المواد والمنتجات في السوق المصري، ويخضع سعر الدولار لقانون العرض والطلب، الذي يؤثر على سعره بشكل واضح وكبير، والقاعدة في هذا القانون إنه إذا زاد الطلب قل السعر، وإذا قل الطلب زاد السعر، واستقر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عن سعر 16.54 جنيه للبيع، و 16.67 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

سجلت أسعار الدولار اليوم فى مصرف أبو ظبي الأسلامي سعر 16.58 جنيه للشراء، مقابل 16.68 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك عودة سعر، 16.56 جنيه للشراء، و 16.66 جنيه للبيع، أما في بنك الاسكندرية فقد سجل سعر صرف الدولار 16.54 جنيه للشراء، و 16.64 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل الأخضر سعر 16.56 للشراء، و 16.66 للبيع، أما في بنك مصر وصل سعر صرف الدولار إلى 16.56 للشراء، و 16.66 للبيع، بينما في بنك مصر إيران للتنمية سجل سعر، 16.55 جنيه للشراء، و 16.65 للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل 16.56 جنيه للشراء، مقابل 16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس عند سعر 16.56 جنيه للشراء، و 16.66 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.54 جنيه للشراء، و 16.64 جنيه للبيع، كما سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة سعر، 16.55 جنيه للشراء، و 16.64 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء بالجنيه المصري سعر البيع بالجنيه المصري البنك المركزي المصري 16.54 16.67 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.58 16.68 كريدي أجريكول 16.56 16.66 بنك البركة 16.56 16.66 بنك عودة 16.56 16.66 البنك الأهلي المصري 16.56 16.66 المصرف المتحد 16.54 16.64 بنك مصر 16.56 16.66 بنك الإسكندرية 16.54 16.64

واستقر سعر الدولار في بنك الاسكندرية بأقل سعر بيع الدولار حيث وصل السعر إلى 16.64 جنيه مصري، بينما مصرف أبو ظبي الإسلامي قدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.58 جنيه مصري.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

نتعرف على أسعار العملات اليوم في بنك مصر أمام الجنيه المصري، حيث سجل اليورو مقابل الجنيه سعر 18.60 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري سعر 20.62 جنيه للشراء، و 20.85 جنيه للبيع، كما وصل سعر الدينار الكويتي إلى 54.41 جنيه مصري للشراء، و 54.74 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري سعر 4.40 جنيه للشراء، مقابل 4.44 جنيه للبيع، و الريال القطري سجل سعر 4.2 جنيه للشراء، مقابل 4.5 جنيه للبيع، وأخيراً سجل الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري سعر 16.80 جنيه للشراء، مقابل 16.93 للبيع.