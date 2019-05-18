انكماش أسعار الذهب اليوم بمصر والسعودية السبت 18 مايو 2019 نظرة تحليلية “توقعات سعر المعدن النفيس”

أسعار الذهب اليوم بالبورصات والأسواق العالمية بعد أن عانى سعر الذهب بشدة من ضغوط بيعية الجلسات السابقة، فسعر الذهب قد عمق من خسائره خلال الفترة الماضية وتتجه أسعار المعدن النفيس جنوبا في المنطقة الحمراء، وعلى الرغم من جلسة تعاملات الذهب العالمية السلبية اليوم المستقرة والتي شهد فيها سعر تعاملات المعدن النفيس بالأسواق العالمية سعر 1277 دولار للأوقية،، إلا أن الذهب ما زال وسيظل متربعا على عرشه كملاذ أمن حافظ للقيمه ومخزون لها، فقد خسر المعدن الأصفر ونزف الكثير من أسعاره الفترة الماضية.

فقد سجل سعر الذهب أسعاره اليوم عند مستوى 1277.25 دولار مقابل الأوقية، وبذلك لابد من مراقبة نقطة الدعم شديدة الأهمية عند مستوى 1270 دولار مقابل الأوقية، حيث يتوقع أن يرتد سعر الذهب صعوداً قبل ملامسة هذه النقطة، وفى حال تم كسر هذه النقطة الداعمة لأسعار الذهب لأسفل، فمن المتوقع أن الأسعار لمستعدة للتجربة على 1245 دولار للأوقية.

أسعار الذهب الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر اليوم

أسعار الذهب بالسوق المصرية يصنعها سببين رأسيين بغض النظر عن أي أسباب أخرى ثانوية لا قيمة لها، فالذهب ليست سلعة عالمية فقط كباقي السلع، بل هي بديل عن النقود، ويلجأ المستثمرون وعامة المواطنون لاكتناز الذهب كمخزون للقية في ظل الأزمات سواء كانت أزمات اقتصادية أو سياسية أو مالية، أما عن أهم العوامل الحاكمة المحددة لسعر الذهب بمصر سنوجزها في التالي:

أسباب تحرك سعر الذهب هبوطا وصعودا في مصر

السبب الأول في تحديد سعر الذهب في مصر عو أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية صعوداً وهبوطاً.

السبب الثاني هو قوة أو ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ويرجع ذلك لأن سعر الذهب عالميا يتم تقويمه بالدولار الأمريكي.

أسعار جرام الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 694 إلى 696 عيار 22 636 إلى 638 عيار 21 607 إلى 609 عيار 18 520 إلى 522 عيار 14 405 إلى 406 عيار 12 347 إلى 348 الاونصة 21,575 إلى 21,646 الجنيه الذهب 4,856 إلى 4,872 الكيلو 693,714 إلى 696,000

أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية بدون مصنعية بالريال والدولار

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي أسعار الذهب عيار 24 154.12 ريال $41.10 سعر الذهب عيار 22 141.28 ريال $37.67 أسعار الذهب عيار 21 134.86 ريال $35.96 أسعار الذهب عيار 18 115.59 ريال $30.82 سعر الذهب عيار 14 89.90 ريال $23.97 سعر الذهب عيار 12 77.06 ريال $20.55 أسعار أوقية الذهب 4,793 ريال $1,278 أسعار جنيه الذهب 1,079 ريال $287.68 أسعار كيلو الذهب 154,118 ريال $41,096

وسنتابع معكم على مدار الساعة حركة أسعار المعدن النفيس من خلال متابعة دقيقة لحركة الأسعار سواء كانت أسعار محلية وعالمية، ويمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات وسنجيب على التساؤلات والاستفسارات الخاصة بكم، وتحديد أنسب الأوقات التي تحدد متى نشترى أو نبيع الذهب.