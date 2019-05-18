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انكماش أسعار الذهب اليوم بمصر والسعودية السبت 18 مايو 2019 نظرة تحليلية “توقعات سعر المعدن النفيس”

كتب تامر أمين آخر تحديث

أسعار الذهب اليوم بالبورصات والأسواق العالمية بعد أن عانى سعر الذهب بشدة من ضغوط بيعية الجلسات السابقة، فسعر الذهب قد عمق من خسائره خلال الفترة الماضية وتتجه أسعار المعدن النفيس جنوبا في المنطقة الحمراء، وعلى الرغم من جلسة تعاملات الذهب العالمية السلبية اليوم المستقرة والتي شهد فيها سعر تعاملات المعدن النفيس بالأسواق العالمية سعر 1277 دولار للأوقية،، إلا أن الذهب ما زال وسيظل متربعا على عرشه كملاذ أمن حافظ للقيمه ومخزون لها، فقد خسر المعدن الأصفر ونزف الكثير من أسعاره الفترة الماضية.

فقد سجل سعر الذهب أسعاره اليوم عند مستوى 1277.25 دولار مقابل الأوقية، وبذلك لابد من مراقبة نقطة الدعم شديدة الأهمية عند مستوى 1270 دولار مقابل الأوقية، حيث يتوقع أن يرتد سعر الذهب صعوداً قبل ملامسة هذه النقطة، وفى حال تم كسر هذه النقطة الداعمة لأسعار الذهب لأسفل، فمن المتوقع أن الأسعار لمستعدة للتجربة على 1245 دولار للأوقية.

أسعار الذهب الذهب اليوم

توقعات اسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر اليوم

أسعار الذهب بالسوق المصرية يصنعها سببين  رأسيين بغض النظر عن أي أسباب أخرى ثانوية لا قيمة لها، فالذهب ليست سلعة عالمية فقط كباقي السلع، بل هي بديل عن النقود، ويلجأ المستثمرون وعامة المواطنون لاكتناز الذهب كمخزون للقية في ظل الأزمات سواء كانت أزمات اقتصادية أو سياسية أو مالية، أما عن أهم العوامل الحاكمة المحددة لسعر الذهب بمصر سنوجزها في التالي:

أسباب تحرك سعر الذهب هبوطا وصعودا في مصر

أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
  • السبب الأول في تحديد سعر الذهب في مصر عو أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية صعوداً وهبوطاً.
  • السبب الثاني هو قوة أو ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ويرجع ذلك لأن سعر الذهب عالميا يتم تقويمه بالدولار الأمريكي.

أسعار جرام الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24694 إلى 696
عيار 22636 إلى 638
عيار 21607 إلى 609
عيار 18520 إلى 522
عيار 14405 إلى 406
عيار 12347 إلى 348
الاونصة21,575 إلى 21,646
الجنيه الذهب4,856 إلى 4,872
الكيلو693,714 إلى 696,000

أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية بدون مصنعية بالريال والدولار

الوحدةريال سعوديدولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24154.12 ريال$41.10
سعر الذهب عيار 22141.28 ريال$37.67
أسعار الذهب عيار 21134.86 ريال$35.96
أسعار الذهب عيار 18115.59 ريال$30.82
سعر الذهب عيار 1489.90 ريال$23.97
سعر الذهب عيار 1277.06 ريال$20.55
أسعار أوقية الذهب4,793 ريال$1,278
أسعار جنيه الذهب1,079 ريال$287.68
أسعار كيلو الذهب154,118 ريال$41,096

وسنتابع معكم على مدار الساعة حركة أسعار المعدن النفيس من خلال متابعة دقيقة لحركة الأسعار سواء كانت أسعار محلية وعالمية، ويمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات وسنجيب على التساؤلات والاستفسارات الخاصة بكم، وتحديد أنسب الأوقات التي تحدد متى نشترى أو نبيع الذهب.

عن الكاتب

تامر أمين

كاتب ومدون إلكتروني حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام اهوي السياحة والتجوال

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