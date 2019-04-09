أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 بعد تعرضها لضغوط بيعية عنيفة الفترة الماضية دفعته لتعميق الخسائر نظرة تحليلية “توقعات سعر المعدن النفيس”

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 أبريل بالبورصات والأسواق العالمية بعد أن عانت بشدة من ضغوط بيعية الجلسات السابقة، فسعر الذهب قد عمق من خسائره خلال الفترة الماضية وتتجه أسعار المعدن النفيس جنوبا في المنطقة الحمراء، وعلى الرغم من جلسة تعاملات الذهب العالمية السلبية اليوم، إلا أن الذهب ما زال وسيظل متربعا على عرشه كملاذ أمن حافظ للقيمه وخزون لها، فقد خسر المعدن الأصفر ونزف اليوم الكثير من أسعار، حيث فقد سعر الذهب ما يقارب 20 دولار في عدة ساعات، ضارباً عرض الحائط بتوقعات المحللين الاقتصاديين الذين توقعوا رحلة صعود قوية خاصة بعد انعكاس المنحنى لأذون الدين الأمريكية من سندان وأذون خزانة حكومية.

فقد سجل سعر الذهب أسعاره صباح اليوم عند مستوى 1301.5 دولار مقابل الأوقية، وبذلك لابد من مراقبة نقطة الدعم شديدة الأهمية عند مستوى 1293 دولار مقابل الأوقية، حيث يتوقع أن يرتد سعر الذهب صعوداً قبل ملامسة هذه النقطة، وفى حال تم كسر هذه النقطة الداعمة لأسعار الذهب لأسفل، فمن المتوقع أن الأسعار لمستعدة للتجربة على 1335 دولار للأوقية.

أسعار الذهب الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر اليوم

أسعار الذهب بالسوق المصرية يصنعها سببين رأسيين بغض النظر عن أي أسباب أخرى ثانوية لا قيمة لها، فالذهب ليست سلعة عالمية فقط كباقي السلع، بل هي بديل عن النقود، ويلجأ المستثمرون وعامة المواطنون لاكتناز الذهب كمخزون للقية في ظل الأزمات سواء كانت أزمات اقتصادية أو سياسية أو مالية، أما عن أهم العوامل الحاكمة المحددة لسعر الذهب بمصر سنوجزها في التالي:

أسباب تحرك سعر الذهب هبوطا وصعودا في مصر

السبب الأول في تحديد سعر الذهب في مصر عو أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية صعوداً وهبوطاً.

السبب الثاني هو قوة أو ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ويرجع ذلك لأن سعر الذهب عالميا يتم تقويمه بالدولار الأمريكي.

أسعار جرام الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 711 إلى 713 عيار 22 652 إلى 654 عيار 21 622 إلى 624 عيار 18 533 إلى 535 عيار 14 415 إلى 416 عيار 12 355 إلى 357 الاونصة 22,108 إلى 22,179 الجنيه الذهب 4,976 إلى 4,992 الكيلو 710,857 إلى 713,143

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وسنتابع معكم على مدار الساعة حركة أسعار المعدن النفيس من خلال متابعة دقيقة لحركة الأسعار سواء كانت أسعار محلية وعالمية، ويمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات وسنجيب على التساؤلات والاستفسارات الخاصة بكم، وتحديد أنسب الأوقات التي تحدد متى نشترى أو نبيع الذهب.

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