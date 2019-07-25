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سعر الذهب اليوم فى مصر | الخميس 25 يوليو 2019 جنيه الذهب عيار 24 21 18

كتب مى صالحفي آخر تحديث
سعر الذهب اليوم فى مصر | الخميس 25 يوليو 2019 جنيه الذهب عيار 24 21 18
سعر الذهب اليوم

لكل متابعي الذهب وأسعاره المتفاوتة التي تنخفض وترتفع يوماً عن اليوم الآخر، نستعرض لكم سعر الذهب اليوم في مصر الخميس الموافق 25 يوليو 2019، والذي سجل 658 جنيه مصري عيار 21 بدون مصنعية، ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر تشغل بال نسبة كبير من الناس في مصر وبالأخص تجار الذهب والنساء، خاصةً أنه سعر الذهب يتفاوت دائماً طوال أيام الأسبوع ما بين الارتفاع والانخفاض.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25 يوليو 2019

وسط حالة من التأرجح التي يشهدها سعر الذهب في مصر في تلك الأيام؛ حيث انخفض سعر الذهب لمدة يومين أو ثلاثة أيام، ثم من المرجح أن يصعد مرة أخرى، أما عن اليوم الخميس الموافق 25-7-2019 فقد سجل عيار 21 سعر 658 جنيه مصري بدون مصنعية، ويعتبر عيار 21 هو العيار الأكثر شيوعا وانتشاراً في مصر.

الذهب عيارالسعر بالجنيه المصريالسعر مقابل الدولار الأمريكي
سعر جرام الذهب عيار 2475245.04$
سعر جرام الذهب عيار 2165839.37$
سعر جرام الذهب عيار 1856433.73$
سعر الجنيه الذهب5351319.62$
سعر أوقية الذهب_____1,425 $
سعر كيلو الذهب750.810____
سعر الدولار اليوم16.661$

متوسط سعر الذهب في مصر بالجنيه المصري خلال 10 أيام سابقة

متوسط سعر الذهب بالجرام
اليومعيار 24عيار 21عيار 18عيار 14عيار 12
24-7-2019761.66666.47571.26444.31380.83
23-7-2019757.73663.03568.30442.01378.86
 22-7-2019761.01665.90570.77443.92380.50
21-7-2019760.96665.86570.73443.90380.48
20-7-2019760.96665.86570.73443.90380.48
19-7-2019761.88666.66571.42444.43380.94
18-7-2019772.96676.35579.73450.89386.48
17-7-2019763.18667.80572.39445.19381.59
16-7-2019750.52656.72562.90437.80375.26
15-7-2019756.36661.83567.28441.21378.18

سعر الذهب اليوم 25 يوليو 2019 الخميس:

عيار الذهبالسعر بالجنيه المصري
عيار 24752 جنيه مصري
عيار 21658 جنيه مصري
عيار 18564 جنيه مصري
الجنيه الذهب5351 جنيه مصري

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عن الكاتب

مى صالح

حاصلة على بكالوريوس هندسة، أعمل في مجال الكتابة والتدوين منذ أكثر من 8 سنوات، أعشق القراءة والمطالعة وأبحث عن كل جديد دائماً، أهوى القراءة والشعر والرسم. أخطو خطوات أشعار أحمد شوقي حيث قال: القراءة تفتح آفاق الفكر من يطالعه ويستأنس به يجد الجد ولا يعدم دعابة صحف ألفتها في شدة يتلاشى دونها الفكر انتهابا.

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