سعر الذهب اليوم فى مصر | الخميس 25 يوليو 2019 جنيه الذهب عيار 24 21 18

لكل متابعي الذهب وأسعاره المتفاوتة التي تنخفض وترتفع يوماً عن اليوم الآخر، نستعرض لكم سعر الذهب اليوم في مصر الخميس الموافق 25 يوليو 2019، والذي سجل 658 جنيه مصري عيار 21 بدون مصنعية، ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر تشغل بال نسبة كبير من الناس في مصر وبالأخص تجار الذهب والنساء، خاصةً أنه سعر الذهب يتفاوت دائماً طوال أيام الأسبوع ما بين الارتفاع والانخفاض.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 25 يوليو 2019

وسط حالة من التأرجح التي يشهدها سعر الذهب في مصر في تلك الأيام؛ حيث انخفض سعر الذهب لمدة يومين أو ثلاثة أيام، ثم من المرجح أن يصعد مرة أخرى، أما عن اليوم الخميس الموافق 25-7-2019 فقد سجل عيار 21 سعر 658 جنيه مصري بدون مصنعية، ويعتبر عيار 21 هو العيار الأكثر شيوعا وانتشاراً في مصر.