سعر الدولار اليوم الأحد 28-7-2019 مقابل الجنيه يكمل استقراه.. اعرف سعر العملة الأمريكية في السوق المصرفي المصري الآن

سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري شهد استقراراً نسبياً خلال جلسة بداية تعاملات الأحد الموافق 28-7-2019، على مستوى معظم البنوك المصرية، وهذا الأستقرار شمل أسعار الدولار في السوق السوداء، وفي تعاملات أمس السبت شهدت أسعار الورقة الخضراء أستقراراً على مستوى كافة البنوك وشركات الصرافه، تجد الإشارة أن سعر الدولار امام الجنيه المصرى شهد تراجعاً بداية من العام الحالي 2019، وفقدت العملة الأمريكية أمام الجنيه قرابة 5.6% من قيمتها، خلال الأشهر السبع الماضية.

سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصرى، يواصل استقراره الذي دام في الأيام الأخيرة، وسجل سعر صرف الدولار في بنك الاسكندرية اليوم سعر، 16.56 للشراء، و 16.66 للبيع، فيما سجل في بنك مصر سعر، 16.58 للشراء، و 16.68 للبيع، وسجلت الورقة الخضراء في البنك المركزي المصري سعر، 16.56 للشراء، مقابل 16.66 للبيع.

سجلت أسعار الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري سعر، 16.58 للشراء، و 16.73 للبيع.

في البنك الأهلي المصري سعر، 16.58 للشراء، و 16.73 للبيع. وفي بنك مصرف أبو ظبي سجل سعر، 16.65 للشراء و 16.75 للبيع.

فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول سعر 16.55 للشراء، 16.65 للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سعر 16.55 للشراء، 16.65 للبيع. وسجل في بنك بنك عودة سعر 16.56 للشراء، مقابل 16.66 للبيع.

أقل وأعلى سعر لبيع وشراء الدولار

ونتابع سوياً من خلال هذه المقالة المحدث عبر موقع كلمة دوت أورج، سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، ووفقاً لأخر تحديث لأسعار الدولار اليوم في مصر فقد قدم مصرف أبو ظبي الإسلامي، أعلى سعر للشراء للدولار بقيمة 16.58 جنيهاً، يليه بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB بقيمة، 16.57 جنيه، يليه بنك البركة بسعر، 16.57 جنيه، فيما يقدم البنك التجاري الدولي CIB، أقل سعر للبيع للدولار بقيمة 16.62 جنيهاً، يليه بنك اسكندرية بسعر، 16.63 جنيه، يليه بنك مصر، الذي قدم سعر 16.64 جنيه.

اسعار العملات فى بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 4.40 جنيه للشراء، مقابل 4.43 جنيهاً للبيع، فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 54.31 جنيهاً للشراء، و 54.68 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو امام الجنيه المصري سعر، 18.38 جنيهاً للشراء، و18.55 جنيه للبيع، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى سعر، 20.47 جنيهاً للشراء، مقابل 20.73 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد مقابل الليرة التركية سعر 5.6691 ليرة للبيع، و 5.6656 للشراء، كما سجل اليورو مقابل الليرة التركية سعر 6.3392 للبيع، 6.2882 للشراء.