“update”..سعر الدولار اليوم الأربعاء 3/7/2019 بمختلف البنوك المصرية

نستعرض معكم متابعينا عبر موقع “كلمة دوت أورج” سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 3/7/2019، بمختلف البنوك العاملة بمحافظات الجمهورية مع مراعاة التحديثات الجديدة للأسعار لحظة بلحظة، ونرصد لكم في السطور التالية أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة من مختلف البنوك المصرية.

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأربعاء

وشهد سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء الموافق 3/7/2019، استقرارًا فى الأسعار بختام التعاملات بمختلف البنوك المصرية، حيث شهدت تلك البنوك تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، والذى وصل فيه سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري | شراء> سعر 16.65 جنيه، بيع> 16.75 جنيه، وذلك فى البنك المركزى و جميع أسواق الصرافة والبنوك المصرية.

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأربعاء

اسم البنك الشراء البيع بنك القاهرة 16.65 16.75 البنك الأهلى المصرى 16.65 16.75 بنك مصر 16.65 16.75 البنك المركزى المصرى 16.64 16.77 بنك أبو ظبى الإسلامى 16.66 16.76 بنك عودة 16.66 16.76 بنك الإسكندرية 16.65 16.75 البنك التجارى الدولى CIB 16.65 16.75 المصرف المتحد 16.64 16.74 البنك العربى الأفريقى الدولى 16.65 16.75

أسعار الدولار اليوم

وشهدت أسعار العملة الخضراء أمس الثلاثاء الموافق 2/7/2019، انخفاض جماعى وذلك بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى في تعاملات الأسبوع الماضى، حيث تخضع أسعار الدولار فى مصر لحالة العرض والطلب، فقد سجل سعر البيع والشراء فى تعاملات الأمس، فكان أفضل شراء للدولار الأمريكي من بنك البركة الذي بلغ سعره 16.66 جنيه، فيما جاء أفضل بيع من البنك التجارى الدولى CIB والذى باع بسعر 16.74 جنيه مصري، بينما سجل بنك الكويت الوطني أفضل شراء بالتزامن مع انخفاض سعر العملة الأمريكية خلال تعاملات ظهيرة أمس الثلاثاء، فقد سُجل الشراء من البنك بسعر 16.66، بينما كان أفضل بيع فى هذه الاونة من بنك عودة والذى باع بسعر 16.70 جنيه.