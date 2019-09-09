“آبشر” استعلم عن صلاحية الاقامة للوافدين 1441 برقم الاقامة أو الجواز وكيفية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة







انشغل بال الكثير من الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حول كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة لوافد، وذلك من خلال رقم الإقامة أو الجواز أو الحدود 1441 لوافد أو مقيم عبر بوابة “أبشر”، تابعونا تلك المقالة وضعوها في المفلضة لديكم سوف نوافيكم بكل الأخبار .







قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن إطلاق خدمات الجوازات عبر منصتها الإلكترونية أبشر، وذلك تسهيلاً وتوفيراً على الأفراد، وتتيح الخدمة للأفراد بسهولة الإستعلام عن صلاحية الإقامة 1441 بشكل إلكتروني عن طريق رقم الهوية أو الإقامة أو الجواز.







خطوات الاستعلام صلاحية الإقامة برقم الهوية

قامت وزارة الداخلية من خلال بوابتها الإلكترونية على شبكة الانترنت، بالنجاح في تنظيم وجود الأفراد الغير سعوديين داخل المملكة، وذلك تسهيلاً لكافة الإجراءات الحكومية الخاصة بتواجد الأفراد داخل المملكة بشكل شرعي.







الدخول علىبوابة أبشر

اختيار أبشر الأفراد

تسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثم قم باختيار خدمات الجوازات

ثم اختيار خدمة الإقامة

قم بالضغط على الاستعلامات الإلكترونية عن الإقامة

قم بإدخال رقم الإقامة .

ثم إدخال رمز التحقق

اضغط على عرض.







كيفية الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة

يبحث عدد كبير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ، عن طريقة الإستعلام عن رسوم تجديد الإقامة الخاصة بهم قبل انتهائها،حيث وفرت أيضاً وزارة الداخلية في المملكة خدمة الاتسعلام عن تجديد الاقامة إلكترونياً ، وذلك تسهيلاً على المواطنين، ويمكنكم الإستعلام عن رسوم تجديد الإقامة بإتباع الخطوات التالية:







الدخول لموقع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية .

قم باختيار أبشر الأفراد.

ثم قم بتسجيل الدخول للحساب الخاص بك

قم بإدخال رقم الإقامة الخاص بك والبحث عن معلومات الإقامة ورسوم التجديد.