آلية الإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة المقدمة على بوابة ابشر www.absher.sa

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم خدمة متصدرة مقدمة من موقع ابشر، من خلالها يستفيد المقيم بالتحقق من صلاحية تاشيرة خروج وعودة باكثر من طريقة يشمل ذلك من خلال موقع مقيم المستحدث في المملكة العربية السعودية ويوفر الموقع المذكور خدماته للمقيمين على الانترنت ويتيح ضمن نطاق صلاحياته اصدار التاشيرة وطلب الاستفسار عن صلاحيتها بآلية سهلة.

الاستعلام عن تاشيرة الخروج والعودة

ويعد صاحب التاشيرة مسؤول عن التحقق من صلاحيتها، ويمكن إصدار تاشيرة خروج وعودة في خدمة مقدمة على منصة ابشر www.absher.sa، من قبل المديرية العامة للجوازات، والاستعلام عنها التاشيرة المذكورة في خدمة مقدمة من وزارة الداخلية على أبشر، بآلية سهلة في إطار مجموعة من الخطوات لهذه الخدمة ويمكن التعرف عليها من خلال خطوات التقديم التالية:

تسجيل الدخول الى بوابة ( أبشر)

أختر المقيمون من القائمة الرئيسية

حدد خدمات التاشيرات من قائمة الخدمات الالكترونية

إدخال المعلومات المطلوبة (رقم رخصة الإقامة، ورقم هوية صاحب العمل، والرمز المرئي، ورقم التأشيرة، ورقم الجواز)

يعرض النظام معلومات التأشيرة

في السطور السابقة اعلاه تم تقديم الدليل الصحيح لاستخراج بيانات تاشيرة خروج وعودة بشكل دقيق عبر خدمات موقع ابشر، ويمكن عبر رابط الاستعلام عن تاشيرة الخروج العودة من خلال موقع مقيم التحقق من إنتهاء التاشيرة لديك في ميزة إضافية بدلاً من خدمة أبشر، لذلك يرجى الاستعلام عن تاشيرة الخروج في السعودية بالخطوات المنضبطة من خلال الخطوات التالية على موقع (muqeem.sa)

التحقق من صلاحية التأشيرة مقيم

تسجيل الدخول بإسم المستخدم وكلمة المرور على موقع مقيم

تدوين رقم التاشيرة او رقم الإقامة

المطابقة بإستخدام رقم إلإقامة او رقم الجواز او الإسم او تاريخ الميلاد او تاريخ انتهاء الإقامة او تاريخ إنتهاء التاشيرة، ايهما تختار

ثم كتابة ماقمت بإختياره اعلاه سواء رقم الاقامة او رقم الجواز وذلك في الحقل المطلوب بالاسفل

الضغط على تحقق

ستظهر كامل تفاصيل معلومات تاشيرة خروج وعودة

وعلى موقع ابشر التابع لوزارة الداخلية يمكن إصدار تاشيرة خروج وعودة الكترونيا ويتم تحديد رسوم خدمة 200 ريال SR لفترة شهرين او اقل، وللاستفادة من الخدمة https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/9143 ينبغي استيفاء الشروط التالية