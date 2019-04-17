آل الشيخ يعدل موعد التقويم الدراسي وعودة المعلمين والإداريين للمدارس

وجه اليوم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، بتعديل التقويم الدراسي، ليكون موعد عودة المعلمين والإداريين للمدارس بعد عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات، يأتي هذا التوجيه بعد أن كان من المقرر عودة المعلمين والإداريين إلى مدارس التعليم العام في منتصف أجازة الصيف القادم، طبقا للتقويم الدراسي الذي كانت قد أصدرته وزارة التعليم وآثار الكثير من الجدل.

تعديل موعد عودة المعلمين والإداريين

يأتي هذا القرار الذي أعلن عنه آل الشيخ من خلال تدوينه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها:

“عملاً بما يُحقق المصلحة ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، فقد وجهتُ بتعديل #التقويم_الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك، وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم”.

عملاً بما يُحققُ المصلحةَ ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فقد وجهتُ بتعديل #التقويم_الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم. — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) April 17, 2019

وطبقا للقرار السابق أو التقويم الدراسي الذي تم تعديله بعد أن رفضه آل الشيخ، والذي كان يحدد موعد عودة منتسبي المدارس كافة فيما عدا المعلمين الذين يمارسون العملية التعليمية، يبدأ من يوم الأحد الموافق الثامن عشر من ذي القعدة لعام 1441، ويشمل هذا القرار كل المدارس والمراكز التعليمية بجميع مراحلها ( رياض أطفال، وابتدائي، ومتوسط، وثانوي).

وكان تحديد هذا الموعد طبقا للمعلن، قد تم في هذا الوقت قبل بداية الدراسة الفعلية بالوقت الكافي، والذي أعتبره الميدان التعليمي دون جدوى فعلية للعملية التعليمية.

← إقرأ أيضاً: