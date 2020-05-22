أبرز مميزات و عيوب نيسان سنترا 2020

يتساءل الكثير عن أهم عيوب نيسان سنترا 2020 وخاصة المقبلين على شرائها حديثاً، ومن المعروف عن نيسان سنترا إنها واحدة من أشهر السيارات السيدان اليابانية في الأسواق المصرية وخاصة في فئة السيارات الاقتصادية وتستخدم سنترا محرك 4 سلندر بسعة 1.6 لتر بقوة 118 حصان وعزم دوران 154 نيوتن متر.

اقرأ أيضاً: مواصفات واسعار كيا سيراتو 2020 في مصر والسعودية

أبرز مواصفات السيارة

تستخدم سنترا ناقل حركة أوتوماتيك CVT دفع أمامي للعجلات وزودت بنظام مانع إنغلاق المكابح ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD ووسائد هوائية أمامية و إنذار ضد السرقة ومقاعد من القماش و مشغل وسائط متعددة MP3 ونظام صوتي من 6 مكبرات صوتية.

من الخارج حصلت على أضواء امامية وخلفية هالوجين ومرايا جانبية ذاتية الطي ومصابيح للضباب في الأمام وجنوط رياضية قياس 16 بوصة و جناح رياضي خلفي.

أبرز مميزات نيسان سنترا 2020

الشكل الخارجي لها انسيابي مميز ويميل إلى الفخامة.

اتساع المساحات الداخلية للركوب وبالتالي فهي تتناسب مع العائلات.

اتساع سعة التحميل الخلفية بصندوق الامتعة للكثير من الاشياء.

التوفير في استهلاك الوقود وبالتالي فهي اقتصادية من الطراز الأول.

الاعتمادية ضد الأعطال مع توافر قطع الغيار في الاسواق باسعار معتدلة.

مساحات الزجاج كبيرة وبالتالي فإنها تعطي مساحة رؤية جيدة للسائق.

سهولة البيع كسيارة مستعملة في الأسواق.

سهولة الصيانة في العديد من مراكز الخدمة المعتمدة واسعار الصيانة اقتصادية.

قوة الثبات علي السرعات الكبيرة والقدرة على المناورة بها.

وجود بعض أنظمة الأمان والسلامة الغير موجودة في المنافسين.

سهولة التحكم بها أثناء القيادة.

السعر مناسب بالنسبة للتجهيزات الموجودة بها.

اقرأء أيضاً: سعر ومواصفات ومميزات وعيوب BYD F3 2019

عيوب نيسان سنترا 2020

استخدام ناقل حركة CVT والمعروف عنه بأنه غير اعتمادي.

ضعف تسارع المحرك من السكون وأيضاً ضعف السحب.

إنخفاض مستوى ارتفاعها عن الأرض وبالتالي قد تتعرض للاحتكاك على المطبات.

تأتي بوسائد هوائية أمامية فقط وعدم وجود وسائد ستائرية وخلفية.

مكيف الهواء المستخدم من النوع اليدوي.

ضعف جودة بعض الخامات الداخلية المستخدمة في تكوين المقصورة.

لم تجهز بنظام الدخول الذكي بدون مفتاح ويتم التشغيل بالمفتاح التقليدي.

تستخدم نظام تعليق خشن لا يعطي راحة على السرعات البطيئة.

اسعار نيسان سنترا 2020 في مصر

الفئة الأولى بسعر 272 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 290 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 307 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 311 ألف جنيه.

في النهاية نكون قد ذكرنا لكم أبرز مميزات و عيوب نيسان سنترا 2020 وبعض المواصفات عنها واسعار السيارة في مصر.