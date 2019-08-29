أبشر الأعمال : تسجيل الدخول إلى نظام أبشر أعمال وأفراد عبر موقع ابشر للخدمات الإلكترونية

نظام أبشر الأعمال وأفراد هي خدمة من خدمات ابشر الإلكترونية المتعددة التي تقدمها للمواطنين والوافدين للأراضي السعودية، وتتيح خدمة ابشر تسجيل الدخول في أبشر أعمال عبر موقع ابشر للخدمات الإلكترونية، وذلك ضمن خطة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة ابشر الأعمال لأصحاب المؤسسات والشركات في جميع المناطق المملكة العربية السعودية.

أبشر الأعمال

يعتبر قطاع الأعمال من أكثر القطاعات التي توليها بوابة وزارة الداخلية اهتماما كبير، حيث تعتبر من القطاعات الحيوية والتي توفر لها الوزارة عبر موقع نظام أبشر الأعمال العديد من الاستعلامات والخدمات الإلكترونية، مثلها مثل القطاعات المختلفة التي تدعمها وزارة الداخلية السعودية مثل الجوازات والمرور والأحوال المدنية وغيرها من القطاعات التي تهتم بها وزارة الداخلية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية وذلك توفيرا للوقت والجهد.

خدمات ابشر الإلكترونية لا تقتصر فقط علي قطاع الأعمال والخدمات الإلكترونية التي تقدمها له، ولاكن تستطيع من خلال موقع ابشر للخدمات الإلكترونية أن الاستعلام عن مناقصات سعودية التي تنشرها وزارة الداخلية من خلال بوابة ابشر بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري.

تسجيل الدخول في نظام أبشر الأعمال

كيفية تسجيل الدخول في نظام أبشر الأعمال وأفراد هي طريقة سهلة سنقوم بشرحها في الخطوات القادمة، بالإضافة إلى طريقة التسجيل في بوابة ابشر للخدمات الإلكترونية، وذلك للأشخاص الذين ليس لديهم حساب مسبق علي موقع ابشر التابع لوزارة الداخلية السعودية.

الدخول إلى رابط التسجيل في ابشر أعمال وتختار الأيقونة الزرقاء المكتوب أعمال كما في الصورة في الأعلى. نقوم بملاء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح مع مراعاة كتابة الرمز المائي كما موضح في الصورة ونضغط علي كلمة تسجيل الدخول. في حالة عدم امتلاكك لحساب علي بوابة ابشر للخدمات الإلكترونية فيمكنك الضغط علي كلمة مستخدم جديد. بعدها سيتم تحولكم إلى صفحة جديدة لكتابة جميع البيانات الخاصة بكم مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وغيرة من البيانات المهمة لإتمام عملية التسجيل. ستصلكم رسالة عبر الهاتف بها رمز لإتمام عملية التسجيل، قم بكتابة الرمز في المكان المخصص له. يرجي حفظ كلمة السر واسم المستخدم والبريد الإلكتروني حتي تتجنب فقدان حسابك.

الخدمات التي يقدمها نظام أبشر الأعمال

هناك العديد من الأشياء التي يقدمها ابشر الأزرق كما يطلقون عليه لرجال الأعمال أصحاب المؤسسيات والشركات باختلاف أنشطتهم، والتي من شأنها أن توفر عليهم الكثير من الوقت والمال، وفيما يلي قائمة ببعض الخدمات التي تقدمها بوابة أبشر الإلكترونية الأعمال.

إصدار الإقامة.

تجديد الإقامة.

إصدار تأشيرة الخروج والعودة.

إصدار تأشيرة الخروج النهائي.

إلغاء تأشيرة الخروج والعودة.

إلغاء تأشيرة الخروج النهائي.

طلب تقرير مقيم.

إنشاء تفويض.

نقل الخدمات.

تعديل المهنة.

معلومات جواز سفر المقيمين.

توصيل الوثائق بالبريد.

والكثير من الخدمات الإلكترونية الأخري بخلاف خدمات أبشر الأعمال، مثل الخدمات العديدة التي توفرها وزارة الداخلية لبجميع المقيمين والزائرين للأراضي السعودية وعوائلهم.