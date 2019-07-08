أبشر الإلكتروني: طريقة تسجيل حساب وتفعيله في بوابة أبشر الإلكترونية

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بإطلاق موقع إلكتروني تحت إسم أبشر وذلك تسهيلا للمواطنين السعوديين وأيضا الوافدين وتوفير الكثير من الوقت والجهد.

ويمكن من خلال ذلك الموقع لكل مواطن سعودي أو وافد الاستعلام عن الكثير من الخدمات مثل الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، الاستعلام عن الغرامات الجديدة والمخالفات المرورية، الاستعلام عن سداد رسوم تجديد الإقامة، الاستعلام عن شروط تجديد الإقامة

طريقة تسجيل حساب على موقع أبشر وتفعيله

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل حساب وتفيعله على موقع أبشر، وفيما يلي نوضح تلك الخطوات وهي:

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر. النقر على أيقونة مستخدم جديد. كما موضح في الصورة التالية نضع رقم الهوية أو رقم الإقامة ويجب الانتباه إن استخدام هوية لشخص آخر هو إجراء غير قانوني.

4. إدخال رقم الجوال بالمكان المخصص له بشكل صحيح لتجنب فشل عملية التسجيل ويجب عدم استخدام رقم الجوال لأي حساب آخر حتى لا يتم إلغاء كافة الحسابات.

5. كتابة اسم المستخدم باللغة الإنجيزية وأرقام ولابد من بداية الأسم بحرف كبير ويكون على الأقل ثمانية أحرف.

6. إدخال كلمة السر والتأكيد مرة أخري.

7. إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

8. إدخال اللغة المفضلة للمستخدم.

9. الانتباه وكتابة الرمز المرئي بشكل صحيح.

10. نضع علامة على المربع أسفل الشاشة لتظهر كلمة التالي.

11. اتباع الخطوات.

12. ولتفعيل الحساب الخاص بك على موقع أبشر لابد من الرابط المرسل على البريد الإلكتروني