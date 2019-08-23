أبشر الاستعلام عن الإقامة

تقدم منصة أبشر مجموعة من الخدمات المهمة للمواطنين والوافدين ، فيمكن للوافد أن يستعلم عن صلاحية الإقامة بطريقة صحيحة من خلال منصة أبشر للجوازات، وكما أن الوزارة تهدف إلى توفير كافة الخدمات للمواطنين والوافدين سوف نقوم أيضًا بعرض كيفية الاستعلام عن الإقامة من خلال هذا المقال .

كيفية الاستفادة من خدمة أبشر للجوازات

يقوم المستعلم بإنشاء حساب على أبشر إذا لم يكن لديه حساب سابق . يختار المواطن إصدار جواز له . يتقدم بإدخال بيانات إصدار الجواز وتتم الموافقة عليه. لابد من وجود عنوان وطني لاستلام الجواز عن طريق “واصل “البريد السعودي .

الاستعلام عن الإقامة

يتم الاستعلام عن الإقامة باتباع الخطوات الآتي ذكرها :

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من أبشر اختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة . بعد إدخال رقم الإقامة ،يتم إدخال الرمز المرئي الظاهر أمام المستعلم على لوحة العرض . يتم الضغط على عرض ،وسوف تظهر لك المعلومات المطلوبة .

كما أن هذه الخدمة تتيح لمستخدميها الاستعلام عن صلاحية الإقامة ،وتاريخ الانتهاء سواء كانت الإقامة منتهية أو صالحة .

خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة