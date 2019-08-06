أبشر: الاستعلام عن تاريخ انتهاء اقامة موظف وافد أو عامل باستخدام رقم الحدود

يمكنك بسهولة الاستعلام عن تاريخ انتهاء اقامة موظف وافد أو عامل باستخدام رقم الحدود فقط في أبشر، كما يمكن التعرف على صلاحية الإقامة عبر أبشر الجوازات برقم الجواز أو رقم الإقامة، فقط كل ما عليك هو الدخول عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، والتي تحتوي على العديد من الخدمات التي تنقسم إلى خدمات أبشر الأعمال وخدمات أبشر الأفراد، نتابع معكم للتعرف على المزيد من التفاصيل حول أبشر الاستعلام عن الاقامه.

أبشر الاستعلام عن الإقامة برقم الاقامة ورمز التحقق

قدمت بوابة أبشر العديد من الخدمات المتميزة سواء للأفراد أو أبشر الأعمال، وواحدة من أهم خدمات أبشر هي كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بسهولة إلكترونيا برقم الإقامة ورمز التحقق، والتي وفرتها وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر للأفراد، وفيما يخص الاستعلام عن صلاحية الإقامة، فيجب على كل مواطن الحفاظ على مستنداته المختلفة سواء رخصة الإقامة أو أوراقه من الهوية الوطنية ورخصة العمل وغيرها، حتى لا يقعوا تحت بند المخالفين لنظم الإقامة، مما يؤدي إلى ترحيلهم.

ويمكن الاستعلام عن الإقامة عن طريق:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، واختيار خدمة الاستعلامات الإلكترونية.

يتم النقر على أبشر الجوازات، والنقر على الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة.

قم بتدوين رقم الإقامة، ثم إدخال رمز التحقق صحيحاً.

انقر على عرض للاستعلام عن الإقامة.