أبشر | تقديم قوات الأمن الخاصة 1440 على رتبة جندي وجندي أول في كافة مناطق المملكة

كشفت قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، على الرتب العسكرية (جندي أول، جندي) من أجل القيام بالأعمال الميدانية في وحادت قوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ويجب أن يكون المتقدم لوظيفة جندي، حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون المتقدم على وظيفة جندي أول، حاصل على دبلوم سنة فأكثر بعد الثانوية العامة.

واشترطت رئاسة أمن الدولة؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل والمنشأ، ويشترط أن يكون العمر ما بين 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة، ويشترط أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويشترط أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم، ويجب أن لا يكون متزوج من غير سعودية، وأن لا يقل التقدير عن جيد.



طريقة تقديم قوات الأمن الخاصة 1440 على رتبة جندي وجندي:

وأعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية؛ أن التقديم متاح ابتداء من اليوم الأحد الموافق 1440/10/20هـ الساعة (10 صباحاً)، وسوف ينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 1440/10/24هـ (الساعة 10 صباحاً)، وذلك من خلال بوابة أبشر الرسمي، عبر الرابط التالي: من هنا، حيث إن عمليات التسجيل تتم من خلال الحساب الرسمي الخاص بالمواطن في بوابة أبشر، أو يمكن تسجيل حساب جديد في بوابة أبشر واتباع الخطوات.

