أبشر تقديم كلية الملك فهد الأمنية للتوظيف في دورة تأهيل الضباط الجامعيين 49

بدء تقديم كلية الملك فهد الأمنية عبر رابط أبشر التوظيف للالتحاق في دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 49، حيث بدأ التقديم في كلية الملك فهد الأمنية منذ الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2019، وفق ما كان معلن من وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر الإدارة العامة للقبول المركزي، والتي وضعت شروط القبول والتسجيل في دورة الضباط للخريجين الجامعين، والتعليمات العامة التي تخصص ألية قبول بعض التخصصات الجامعية المطلوبة للتوظيف العسكري لشغل الوظائف في قطاعات الوزارة المختلفة بعد التخرج، وإعلان أسماء المقبولين النهائية في الكلية.

مواعيد التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للخريجين الجامعيين لدورة تأهيل الضباط رقم 49، ستكون من اليوم الأحد 7 رمضان 1440، وحتى الساعة 11:00 من صباح الخميس المقبل 11 رمضان الجاري، وبجوار توضيح التخصصات الجامعية والمؤهلات المطلوبة، تم وضع رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للقبول والتسجيل الإلكتروني، والذي من خلاله يتم إدخال البيانات الآن وعلى مدار 24 ساعة حتى نهاية مهلة التسجيل الإلكتروني في تلك الوظائف.

رابط تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين

بوابة ابشر التوظيف الموقع الرسمي لاستقبال طلبات شغل وظائف وزارة الداخلية السعودية، فعل رابط التسجيل في دورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم 49 منذ صباح اليوم الأحد، حتى يتثنى للخريجين الجامعين تقديم طلباتهم الآن من خلال بوابة أبشر توظيف وزارة الداخلية.

للتعرف على التفاصيل ومنها شروط تقديم دورة الضباط الجامعيين وكذلك التخصصات المطلوبة في كلية الملك فهد، من خدمات ابشر القبول والتسجيل ويمكن اتباع التعليمات المدونة لكيفية التسجيل.