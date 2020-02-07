أبشر توظيف تتيح وظائف جديدة للتعيين برتبة جندي || وظائف حرس الحدود الجديدة 1441

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية عن توافر وظائف جديدة لحرس الحدود 1441، حيث تتوافر عدد من الأماكن التي تحتاج إلى تعيين برتبة جندي لمن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وظائف حرس الحدود 1441 نقوم بتوضحيها عبر موقعنا كلمة دوت أورج، وشروط الوظائف العسكرية وكيفية التقديم إلى هذه الوظائف إلكترونياً.

وظائف حرس الحدود عبر أبشر توظيف

تم الإعلان عن فتح باب التقديم للتعاقد على وظائف عسكرية برتبة جندي عبر المديرية العامة لحرس الحدود، وقد تم تحديد يوم الأحد الموافق 15-6-1441 هو بداية التقديم للوظائف العسكرية المطلوبة وتنتهى يوم 19-6-1441، وقد أُعلن على أن التقديم سيكون عبر موقع أبشر توظيف الالكتروني المخصص لهذه الإعلانات الوظيفية، وسوف يتم من خلاله ظهور نتيجة القبول لهذه الوظائف.

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شروط التقديم لوظائف حرس الحدود المعلنة 1441

يجب للمتقدم أن يكون حاملاً للجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم للوظائف حسن السير والسلوك، ولا يوجد عليه قضايا تخل بالشرف.

أن يمتلك بطاقة هوية سارية.

ألا يكون المتقدم للوظائف متزوج من غير سعودية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة.

رابط التقديم لوظائف حرس الحدود عبر أبشر للتوظيف