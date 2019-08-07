أبشر جوازات Absher | رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بالوافدين

أبشر جوازات Absher توفر على من يقيم بالمملكة العربية السعودية من الجنسيات الأخرى تجديد الإقامة ليكون من مأمن من المسائلة القانونية، وعليه معرفة مدة صلاحية الإقامة وموعد انتهائها، وهل سيكون التجديد من خلال وزارة العدل والتنمية الاجتماعية السعودية، أم إلكترونياً من خلال موقع أبشر للجوازات، وهو الأمر الذي سنوضح فيما يلي.

أبشر جوازات Absher

يتم التعرف عن موعد انتهاء الإقامة من خلال موقع أبشر الجوازات على من يريد معرفة موعد انتهاء الإقامة الدخول على أبشر الجوازات السعودية. لابد من تسجيل الدخول عبر المنصة الخاصة بموقع أبشر أعمال، ثم الضغط على الاستعلامات الإلكترونية للجوازات. يتم اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة. يتم كتابة رقم الإقامة والرمز المرئي ثم الضغط على علامة البحث. ستظهر على الفور كل البيانات الخاصة بالوافد ومن بينها صلاحية الإقامة وموعد انتهاء إقامته، وهي الطريقة الوحيدة للتعرف على كل ما يخص الإقامة، لأنه تم إلغاء خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة التي وجدت لفترة على البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية .

تجديد الإقامة من خلال منصة أبشر الجوازات السعودية

يتمكن الوافد من تجديد الإقامة بسهولة ويسر من خلال منصة أبشر، وذلك بتسديد الرسوم التي تقدر بنحو 500 ريال للمرافقين المقيمين بعد بلوغهم سن 18 عام، و600 ريال للعمالة المنزلية كالمزارع والراعي، من خلال البطاقة الائتمانية إلكترونياً، وفي حالة التأخر في السداد يتعرض المقيم للمساءلة القانونية وتفرض عليه الغرامة.

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المملكة العربية السعودية حازمة في هذا الأمر، لذا تضع العقوبات الشديدة والقوية سواء العقوبة المالية، ويمكن الترحيل بصورة نهائية، وفي نفس الوقت تهتم المملكة اهتمام بالغ بالوافدين لأنهم يمثلون عدد كبير من العمالة.

نقل الكفالة للعامل الوافد

ومن بين الخدمات التي تقدمها المملكة للوافدين نقل كفالة العامل الوافد، ويمكن الاستعلام عن طلب نقل الكفالة بحيث يوافق الكفيل القديم على نقل الكفالة، ويمكن كذلك تغيير المهنة وتقديم خدمة رخصة العمل، وكافة الخدمات ويمكن الإستعلام عنها بالدخول على منصة مكتب العمل إلكترونياً، لأنه تم الاستغناء عن التعامل الورقي داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.