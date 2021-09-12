أبشر… خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة إلكترونياً _ الأحوال المدنية

تقدم أبشر العديد من الخدمات والتي يقوم الموقع بتحديثها وإدخال خدمات أخرى جديدة وقد أضاف الموقع مؤخراً خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة وهي أحد الخدمات المقدمة إلكترونياً ولكن يجب أن يكون لديك حساب على أبشر كي تستطيع الحصول على الخدمة.

التسجيل في أبشر مستخدم جديد

التسجيل على موقع أبشر في غاية السهولة فمن خلال موقع أبشر الإلكتروني والضغط على تسجيل مستخدم جديد وكتابة ما يلي:_

رقم الهوية.

رقم الجوال.

اسم المستخدم ( باللغة الإنجليزية فقط).

كتابة البريد الإلكتروني.

الرقم السري.

إعادة كتابة الرقم السري.

كتابة الرموز المرئية ثم الضغط على تسجيل.

التبليغ عن الوسائط المفقودة تشمل

فقد بطاقة الهوية الوطنية.

فقد سجل الأسرة.

شهادة ميلاد مواطن.

شهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة.

خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة