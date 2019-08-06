“أبشر” خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية والحدود في كافة المناطق

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية والحدود ؛ من الخدمات الهامة التي تصدرت عمليات البحث في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، وذلك في ظل التشديدات المستمرة من قبل وزارة الداخلية السعودية، على ضرورة القيام بالعمل على تجديد الإقامة الخاصة بالوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك تجنباً من الوقوع في العديد من المشاكل الأمنية والتي قد تصل إلى الترحيل ودفع العديد من الغرامات المالية المختلفة سواء على المقيمين أو المواطنين المخالفين.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني أن عمليات الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين في المملكة العربية السعودية، تتم من خلال بوابة أبشر التابعة للوزارة، حيث يعمل النظام على تقديم العديد من الخدمات الهامة للمواطنين والوافدين في المملكة، من أجل التسهيل عليهم بدون الذهاب إلى مكاتب الوزارة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

كما كشفت وزارة الداخلية السعودية أن عمليات الاستعلام متاحة من خلال بوابة أبشر على مدار الساعة بدون أي مشاكل، وذلك برقم الإقامة أو رقم الحدود.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية والحدود

ويمكن الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد في السعودية من خلال الخطوات التالية:-

يجب في بداية الأمر الدخول إلى منصة أبشر الجوازات السعودية تسجيل دخول التابعة لوزارة الداخلية.

بعد الدخول إلى منصة أبشر، يجب القيام بكتابة رقم الإقامة ورمز التحقق.

بعد الانتهاء من الخطوات الماضية، سوف تظهر لك تفاصيل الإقامة الخاصة بك.

وأتاحت وزارة الداخلية أيضاً خدمة سداد الرسوم بشكل إلكتروني، من خلال منصة أبشر أيضاً، حيث يمكن للمقيم العمل على سداد الرسوم المطلوبة بعد الانتهاء من عملية الاستعلام.