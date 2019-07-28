أبشر : رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية وطريقة تقديم اعتراض على مخالفات المرور عبر موقع ابشر الجديد

يبحث الكثيرون عن كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية فى المملكة العربية السعودية، وكيفية تقديم إعتراض على تلك المخالفات، ويمكن إجراء ذلك من خلال موقع أبشر للخدمات الإلكترونية الجديد الذى يدأ العمل الرسمي عبر المنصة، بنظام جديد موحد لتقديم جميع الخدمات الحكومية بطريقة بسيطة وسهلة من خلال الانترنت ، ويقدم العديد من الخدمات للمقيمين والمواطنين فى المملكة، ومن خلال هذا الموضوع نقدم لمتابعى موقع “كلمة” كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية .

أبشر

يمكنكم الاستفادة من جميع خدمات منصة أبشر من خلال التسجيل وتحديث البيانات، من خلال الدخول على موقع ابشر الجديد، للإستفادة من الخدمات العديدة التي يقدمها، لقطاع الأعمال والأفراد، حيث يستفيد من تلك الخدمات أكثر من 12 مليون مستخدم، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات وغيرها من خلال التسجيل فى منصة أبشر، والاطلاع على جميع البيانات الشخصية والبيانات الخاصة بالعاملين والمتابعين، ويمكن التسجيل من خلال الدخول على الموقع وإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة وهي اسم المستخدم وكلمة السر ورقم الجوال، والاجاية عن الاسئلة للتأكد من الهوية الخاصة بالمستخدم ، ومن الخدمات التي يتم تقديمها هي .

إصدار تأشيرة خروج وعودة أو إلغاء التأشيرة .

إصدار إقامة أو تجديدها.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة .

إصدار تصريح للسفر أو إلغائه .

إمكانية إلغاء تأشيرة الدخول بشكل نهائى .

خدمة الاستعلام عن البصمة.

الاستعلام عن أحقية القيام بالحج .

الاستعلام عن التأمين الصحي .

الاستعلام عن الزائرين والعمالة الجديدة .

الاستعلام عن البصمة .

الاستعلام عن مخالفات المرور .

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يتيح نظام “أبشر مخالفات” ، إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية، من خلال الدخول على منصة أبشر ، إدخال البيانات اللازمة للاستعلام وهي رقم الهوية، ويمكن لاطلاع على المخالفات المرورية للمقيمين والمواطنين من خلال إدخال رقم اللوحة أو رقم المخالفة، وسوف تظهر جميع التفاصيل والبيانات الخاصة بالمخالفة، ويمكنكم تقديم إعتراض على المخالفات المرورية ، بشرط أن لا تتجاوز مدة المخالفة أكثر من ثلاثون يوما، ومتاح تقديم 5 طلبات إعتراض على المخالفات فى العام الواحد .