أبشر للتوظيف..رابط الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الأمن البيئي 1441 جميع الرتب العسكرية

الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الأمن البيئي 1441، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن أسماء المقبولين جميع الرتب والتي تتم من خلال منصة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية التي تعلن عن الوظائف العسكرية المتاحة في القطاعات العامة بالسعودية، ومن ضمنها رابط وشروط التقديم على وظائف حرس الحدود للرجال برتبة جندي عبر أبشر توظيف.

نتائج قبول وظائف الأمن البيئي عبر بوابة أبشر التوظيف

أعلنت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية عن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية القوات الخاصة للأمن البيئي، حيث أوضحت على جميع المقبولين حضور المقابلة بالزي الرياضي في تمام الساعة السابعة صباحاً على حسب الموعد المحدد لكن متقدم على حدى، يتم معرفته من خلال رابط الاستعلام عن نتائج قبول قوات الأمن البيئي برقم الهوية .

المستندات والأوراق المطلوب إحضارها/

نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر البوابة.

عدد 2 صورة وأصل من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

أصل من شهادة المؤهل الدراسي مع صورة منها مصدق منها.

إحضار أصل وصورة من الشهادات الإضافية.

إحضار أصل السجل الأكاديمي وصورة منه للمتقدمين بمؤهل الدبلوم والبكالوريوس.

صورة من سجل الأسرة بالنسبة للمتزوجين.

أصل شعار درجة القدرات العامة مع صورة طبق الأصل منه.

4 صور شخصية حديثة مقاس (4Χ6) مكشوفة الرأس.

ملف كامل موضح به جميع المتطلبات السابقة.

رابط الاستعلام عن نتائج وظائف الأمن البيئي 1441

رابط نتائج وظائف الأمن البيئي برقم الهوية جميع الرتب، كل ما عليك كتابة رقم الهوية، تاريخ الميلاد، حدد نوع الجنس والحالة الاجتماعية، ثم رقم هوية الأب، ورقم الوظيفة، ومنها اضغط على كلمة عرض.