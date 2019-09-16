” أبشر للتوظيف ” شرح تسجيل جديد لمنصة أبشر للتقديم على الوظائف المتاحة

أبشر للتوظيف هي أحدث منصات أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي تخصصت بعرض الوظائف المتاحة، وفق رؤية 2030 للملكة العربية السعودية والتي ضمن أهدافها أن تتحول كافة الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية حتى تتماشى مع مواكبات العصر الحديث والذي يتطلب السرعة والدقة في الإنجاز وبالفعل أصبحت منصة أبشر ضمن عدة منصات حكومية إلكترونية عمل على العديد من الخدمات للمقيمين والمغتربين على حد سواء وكانت أبشر للتوظيف هي أحدث المنصات التي يبحث عنها الشباب السعودي الراغب في التقديم على أحد الوظائف المعروضة على المنصة لذا نقدم لكم شرح تسجيل جديد على منصة أبشر الجديدة.







شرح التسجيل بمنصة أبشر للتوظيف

يلزم للتسجيل على منصة أبشر للتوظيف أن تكون مسجلاً على منصة أبشر القديمة في حالة لم تكن مسجل من قبل أي تقوم بالدخول على رابط أبشر وتقوم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف والاسم كاملاً وتقوم بالتفعيل من خلال الرقم السري الذي سيرسل إلى هاتفك الذي سجلت به على المنصة ، ثم بالتوجه إلى منصة أبشر للتوظيف وقم بالدخول من خلال كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وادخل الرقم السري ثم قم بالضغط على تسجيل دخول.







ما هي الوظائف المتاحة على منصة أبشر للتوظيف

هناك العديد من الوظائف المتاحة لدى منصة أبشر ومنها وظائف قوات أمن المنشآت، والعديد من الوظائف المتاحة التي تستطيع أن تتقدم إلى احداها إن توافرت الشروط.