“أبشر مخالفات”: الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر برقم اللوحة

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر ابشر مخالفات، المخالفات المرورية برقم اللوحة، تقدم منصة أبشر عدة خدمات لكل من المواطنين السعودين والوافدين بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية توفيرا علي المواطنين بذل الجهد والوقت في إدارات المرور، حيث تقدم أبشر خدمة الاستعلام عن البصمة، الاستعلام عن موعد تجديد استمارة السيارة وغيرهم من الخدمات .

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر مخالفات

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية تتم علي النحو التالي:

الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية ثم اختر خدمات أبشر مرور.

أختر الخدمة المطلوبة وهي الاستعلام عن المخالفات المروية.

ثم أختر خدمات الأفراد من خلال الصفحة التي ستفتح لك.

بعد ذلك ادخل رقم لوحة السيارة المراد الاستعلام عن مخالفتها.

أكبس علي كلمة استعلم لتظهر لك كافة البيانات.

طرق سداد المخالفات المرورية عبر أبشر

تتيح أبشر طريقتان مختلفتان لسداد مبالغ المخالفات المرورية وهم كالأتي: