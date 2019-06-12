أبشر وزارة الداخلية الاستعلام عن الإقامة عبر رابط الموقع الرسمي moi.gov.sa.iqama

الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية بالمملكة وفرت خدمة الاستعلام عن الإقامة لكي يستطيع جميع المغتربين بالأراضي الحجازية الاطلاع علي موعد انتهاء الإقامة الخاصة بهم ورخصة العمل، حيث يمكن الذهاب إلي فروع المديرية العامة للجوازات في السعودية من اجل الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية عن طريق زيارة موقع ابشر السعودي علي شبكة الأنترنت، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الخدمة لكي نسهل الأمر علي جميع المواطنين والمقيمين.

أبشر وزارة الداخلية الاستعلام عن الإقامة

بوابة أبشر الجوازات توفر العديد من الخدمات الإلكترونية التي تمكن للجميع الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقي حيث يمكن الاستعلام عن متبقي الرصيد في جميع التعاملات الحكومية من اجل الاستفادة خدمات الاستعلام عن حالة الإقامة /التأشيرة حيث يمكن تمديد التأشيرات المتعلقة بالزيارة وتجديد رخصة العمل وجواز السفر وغيرها من الخدمات عن طريق الأنترنت، كما يوفر قطاع ديوان وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن التعاميم الأمنية وغيرها من الخدمات مثل خدمة الاستعلام عن صلاحية التامين الصحي للمقيمين فقط.

خدمة أبشر الإلكترونية تسجيل الدخول

يمكن الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة عن طريق زيارة موقع ابشر الالكتروني، وذلك من خلال الرابط الالكتروني التالي الاستعلام عن رقم الاقامة برقم الجواز أو برقم الإقامة أو برقم الحدود، حيث دعت الوزارة جميع المغتربين بالاستعلام عن إقامتهم وذلك لكي يتجنبوا الوقوع في العقوبات ووقف خدمات ابشر عبر خدمة استعلام عن ايقاف خدمات والتي من خلالها يمكن الاستفسار عن التعاميم الأمنية.