أبشر وزارة الداخلية لاستخراج تأشيرة الخروج والعودة أون لاين عبر moi.gov.sa

أبشر وزارة الداخلية لاستخراج تأشيرة الخروج والعودة أون لاين، خدمة تقدمها وزارة الداخلية السعودية ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتوفر على الجميع عناء الذهاب إلى مقر المكاتب، ونقدمها أمام الجميع في التقرير التالي حيث نوفر للجميع البحث عن خدمة أبشر وزارة الداخلية لاستخراج تأشيرة الخروج والعودة، وللاستعلام عن تلك الخدمة لا بد من توفر رقم رخصة الإقامة ورقم هوية الكفيل بجانب رقم التأشيرة ورقم جواز السفر، فإذا توافرت جميع تلك البيانات يمكن الاستعلام عن أبشر وزارة الداخلية لاستخراج تأشيرة الخروج والعودة.

أبشر وزارة الداخلية لاستخراج تأشيرة

للاستعلام عن خدمة أبشر وزارة الداخلية لاستخراج تأشيرة الخروج والعودة، لابد من توافر رقم رخصة الإقامة ورقم هوية الكفيل بجانب رقم التأشيرة ورقم جواز السفر، ويمكنك الاستطلاع عبر الرابط التالي لاستخراج تأشيرة الخروج والعودة: هنا

وإذا رغب الوافد في استخراج تأشيرة خروج نهائي، لابد من توافر بعض الأجراءات كالآتي:

عليك التأكد من عدم وجود مخالفات، فضلا عن تعبئة نموذج الطلب الخاص باستخراج التأشيرة ومطابقة المعلومات لما هو مدون في جواز السفر، وإلصاق صورة وتوقيع النموذج وختمه بختم صاحب العمل .

حضور صاحب العمل بموجب تفويض رسمي، إضافة إلى إحضار أصل جواز سفر طالب التأشيرة .

إحضار أصل رخصة الإقامة سارية المفعول، وفي حالة أن التأشيرة للعمالة المنزلية، لابد من توافر مخالصة تثبت استلام العامل أو العاملة كامل مستحقاته مصدقة من مكتب استقدام أهلي أو من مركز رعاية شئون الخادمات .

إذا كانت المستفيدة من التأشيرة زوجة مواطن مطلقة، يجب إحضار ورقة الطلاق، ويجب تسجيل البصمة وفقا لآخر قانون تعمل به المملكة العربية السعودية.

وفي حالة عدم إلغاء تأشيرة الخروج بعد انتهاء المادة يغرم بمبلغ قدرة ألف ريال عن المرة الأولى ثم 2000 ريال لمرة الثانية أما الثالثة فغرامتها تصل لنحو 3000 ريال، وذلك وفقا للمادة 61 من نظام الإقامة بالمملكة العربية السعودية، وبذلك يمكن استخراج تأشيرة الخروج والعودة بسهولة ويسر أمام جميع الوافدين الراغبين في استخراجه.