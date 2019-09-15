أبشر absher تبدأ استقبال طلبات التسجيل في وظائف أمن المنشآت بالشروط التالية

وظائف قوات أمن المنشآت.. كثر البحث عن رابط التقديم على وظائف أمن المنشآت نتيجة ما أعلنت عنه قوات أمن المنشآت من توفير وظائف واستقبالها لطلبات القبول والتقديم وذلك برتبة جندي، وبدأت اليوم الأحد الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، فتح باب التسجيل للتعين فيها بجميع مناطق المملكة بوظائف قوات أمن المنشآت.







أبشر بوابة القبول والتقديم الإلكترونية لوظائف أمن المنشآت

ومن جانبها أوضحت الإدارة العامة للقبول بوزارة الداخلية أن عمليات التسجيل في وظائف أمن المشآت تتم من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.







رابط التقديم على وظائف أمن المنشآت

كما أشارت الإدارة العامة لوظائف أمن المنشآت إلى أن عمليات التسجيل على وظائف أمن المنشآت برتبة جندي سوف تستمر حتى صباح يوم الخميس الموافق 20 من محرم الساعة العاشرة صباحا، ويكون التقديم عبر رابط أبشر الإلكتروني ، وللتقديم اضغط (هنا)، وذلك حسب شروط قوات أمن المنشآت التي نوضحها.

شروط التسجيل في وظائف أمن المنشآت عبر أبشر

ويذكر أن قوات أمن المنشآت أعلنت عن مجموعة من الشروط يجب توافر في المتقدمين الراغبين بالتقديم على رتبة جندي ؛ ونسرد هذه الشروط فيما يلي:







يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة.

يجب سريان الهوية الخاصة به عند التقديم ، وعدم زواجه من غير السعودية.

الطول يجب أن ألا يقل عن 168 سم، ويتناسب طوله مع وزنه.

توافر حسن السير والسلوك ، ولم يسبق له العمل بوظيفة عسكرية.

أن لا يكون موظف في جهة حكومية.

وظائف أمن المنشآت

ونبهت أمن النشآت على إدخال البيانات والمعلومات التي في صفحة التسجيل بكل دقة ؛ إذ إنه في حال وجود خطأ يتم استبعاد الطلب ، مع اجتياز الاختبارات كافة للقبول والفحص الطبي.