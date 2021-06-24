أجواء ملتهبة والحرارة تقترب من 50 درجة والأرصاد تحذر من حالة الطقس وتوجه بعدم التعرض للشمس

أجواء ملتهبة والحرارة تقترب من 50 درجة والأرصاد تحذر من حالة الطقس وتوجه بعدم التعرض للشمس

ننشر تفاصيل حالة الطقس في المملكة العربية السعودية، حيث تتوقع الأرصاد والتنبؤات الجوية من ارتفاع كبير في درجات الحراارة ببعض مناطق المملكة بدايةً من السبت 26 يونيو الجاري، حيث تسود أجواء ملتهبة شديدة الحرارة لتقترب من الـ50 درجة.

حالة الطقس بالسعودية وارتفاع الحرارة لـ50 درجة

وسوف تهب رياح غربية جافة وتكون شديدة الحرارة وقادمة من مناطق صحراوية من حفر الباطن والمنطقة الشرقية خلال الأسبوع القادم، وتلامس الحرارة حاجز الـ50 درجة، كما تتأثر مناطق أخرى مثل الإحساء برياح شمالية شرقية وبنفس درجة الحرارة “50 درجة”، خلال يومي السبت والأحد.

ولذا فإن حالة الطقس غير مستقرة ببعض مناطق المملكة، وحذرت الأرصاد الجوية من الحرارة ووجهت بالإلتزام بالتعليمات الوقائية، وعدم التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس، لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري.

كما وجهت مراكز اأرصاد الجوية والتنبؤات بالإكثار من شرب السوائل والمياه، وحذرت من ترك الأطفال داخل السيارات، نظراً لوجود تخزين حراري بالمركبات خلال ارتفاع درجات الحرارة.

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