Take a fresh look at your lifestyle.


أجواء ملتهبة والحرارة تقترب من 50 درجة والأرصاد تحذر من حالة الطقس وتوجه بعدم التعرض للشمس

بواسطة إسلام عوض
أجواء ملتهبة والحرارة تقترب من 50 درجة والأرصاد تحذر من حالة الطقس وتوجه بعدم التعرض للشمس أجواء ملتهبة والحرارة تقترب من 50 درجة والأرصاد تحذر من حالة الطقس وتوجه بعدم التعرض للشمس

ننشر تفاصيل حالة الطقس في المملكة العربية السعودية، حيث تتوقع الأرصاد والتنبؤات الجوية من ارتفاع كبير في درجات الحراارة ببعض مناطق المملكة بدايةً من السبت 26 يونيو الجاري، حيث تسود أجواء ملتهبة شديدة الحرارة لتقترب من الـ50 درجة.

حالة الطقس بالسعودية وارتفاع الحرارة لـ50 درجة

وسوف تهب رياح غربية جافة وتكون شديدة الحرارة وقادمة من مناطق صحراوية من حفر الباطن والمنطقة الشرقية خلال الأسبوع القادم، وتلامس الحرارة حاجز الـ50 درجة، كما تتأثر مناطق أخرى مثل الإحساء برياح شمالية شرقية وبنفس درجة الحرارة “50 درجة”، خلال يومي السبت والأحد.

ولذا فإن حالة الطقس غير مستقرة ببعض مناطق المملكة، وحذرت الأرصاد الجوية من الحرارة ووجهت بالإلتزام بالتعليمات الوقائية، وعدم التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس، لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري.

كما وجهت مراكز اأرصاد الجوية والتنبؤات بالإكثار من شرب السوائل والمياه، وحذرت من ترك الأطفال داخل السيارات، نظراً لوجود تخزين حراري بالمركبات خلال ارتفاع درجات الحرارة.

اقرأ أيضاً:

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

لائحة اشتراطات البقالات والتموينات 2021 في السعودية

أخبار السعودية

بالفيديو | جريمة “سطل البوية” المسكوب على العامل السوداني تثير الغضب في…

أخبار السعودية

اهم القرارات الجديدة لمجلس الوزراء السعودي و تعديل نظام المرافعات الشرعية

أخبار السعودية

شركة أرامكس رقم خدمة العملاء الموحد وطرق التواصل

أخبار السعودية

إستعلام عن وكالة وزارة العدل.. رابط سريع للتحقق برقم الهوية

أخبار السعودية

جامعة جدة تطلق بوابة القبول الذكية بدقة عالية وسرعة في الإنجاز وكيفية التسجيل والدخول…

أخبار السعودية

هل يمكن أخذ جرعتين من لقاحات كورونا للقاحين مختلفين .. الصحة تجيب

أخبار السعودية

التسجيل على وظائف وزارة الصحة في الحج.. رابط التقديم والتخصصات المطلوبة

أخبار السعودية

ما هي خطوات وشروط التسجيل في كلية ابن راشد لعام 1442 ؟

أخبار السعودية

طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة .. توقعات هيئة الأرصاد السعودية غداَ الخميس


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.