أحجز موعد بنك التسليف كيفية إلغاء الحجز

قام بنك التسليف بتفعيل خدمة حجز موعد بنك التسليف لعدة أمور على رأسهم عدم الزحام والانتظار الطويل وهو ما يضيع الوقت والجهد، وبعد انتشار فيروس كورونا أصبح الحجز الإلكتروني هو أحد عوامل المحافظة على عدم الاختلاط والذي يتسبب بانتقال العدوى وأصبح بكل بساطة يمكنك الحجز إلكترونياً والذهاب إلى موعدك المحدد للقيام بالأمور التي تستوجب حضور العميل بشخصة إلى مقار بنك التسليف المختلفة.

بنك التسليف

يقدم بنك التسليف العديد من الخدمات المصرفية التي تتناسب لاحتياج شريحة عريضة من المجتمع السعودي مثال قرض المطلقات والرامل وقرض راغبي الزواج وغيرة من القروض الاجتماعية المميزة.

سمي بنك التسليف ببنك التنمية الاجتماعية ولكن ظل مسمى بنك التسليف هو عالق في أداهان أبناء المملكة..

يعد الحجز الإلكتروني هو مواكبة للتطور الذي تشهده المملكة في مجال الحوكمة الإلكترونية والتي شملت العديد من المنشآت الحكومية وفق رؤية 2030 .

حجز موعد بنك التسليف

نستعرض اليوم خطوات الحجز وخطوات إلغاء الحجز إن رغبت في تغيير الموعد أو إلغاؤه وذلك من خلال الموقع الرئيسي لبنك التنمية الاجتماعي أو من خدمة النفاذ الوطني الموحد، إن كنت من المسجلين فقم بإدخال رقم الهوية الوطنية والرقم السري ثم إنتر أما إن لم يكن لديك تسجيل مسبق فقم لبالخطوات التالية.

بنك التسليف تسجيل جديد

كل ما عليك هو الدخول على موقع البنك الإلكتروني والضغط على تسجيل جديد أو من بوابة النفاذ الوطني الموحد ثم ملئ البيانات المطلوبة وهي.

الاسم الرباعي.

رقم هاتف جوال شخصي.

أيميل أو بريد إلكتروني فعال ويعمل.

رقم الهوية الوطنية.

سيقوم البنك بإرسال رسالة نصية تحتوي على باس وورد مؤقت دخول لمرة واحدة وبعد الدخول قم بتغيير الباس وورد إلى رقم سري آخر..

خطوات حجز موعد بنك التسليف

الدخول من خلال حسابك في موقع بنك التنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على أيكونه الاختيارات.

ثم الضغط على تسجيل الدخول برقمك السري ورقم الهوية أو اسمك المسجل لدى البنك.

قم بالضغط على أيكونه حجز الموعد.

من القائمة المسندله قم باختيار الموعد المناسب لك بتحديد اليوم والشهر والعام.

اضغط على إتمام المهمة وقم بطباعة الموعد.

يمكنكم الإطلاع على طلب إعفاء من الديون الديوان الملكي 《شروط إعفاء ديون بنك التسليف》

يمكنك كذلك الحجز عن طريق البريد من خلال حسابك المسجل على البريد السعودي.

كيفية إلغاء موعد بنك التسليف

إن رغبت في تغيير موعد أو إلغاء موعد قم بالدخول مرة أخرى إلى موقع بنك التسليف ومن الخيارات قم بالدخول إلى حسابك ومن أيكونه المواعيد قم بالضغط على مواعيدي ثم قم بإلغاء الموعد أو تغيير الموعد ثم قم بالحفظ حتى يتم تغيير حالة الحجز.