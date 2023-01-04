أحدث عروض اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية العرض ساري حتى 10 يناير 2023

تخفيضات اكسترا بالسعودية على جميع الجوالات الذكية والأجهزة الكهربائية بأسعار تنافسية لا توجد بأي مكان آخر بجانب الخصومات التي توفرها إدارة اكسترا بجميع الفروع لإرضاء العملاء، فهناك خصم شاشة مقدمة من شركة كلاس برو وغيرها مقدمة من سامسونج وغيرهم الكثير.

عروض شركة إكسترا على الشاشات الذكية

متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من كلاس برو بحجم شاشة 55 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 1599 ريال سعودي بدلا من 2799 ريال سعودي.

تخفيض كبير على شاشة تلفزيون مقدمة من سامسونج بحجم شاشة 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3499 ريال سعودي بدلا من 6299 ريال سعودي.

خصم كبير على شاشة تلفزيون مقدمة من إل جي بحجم شاشة 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي 120 هرتز بسعر 7999 ريال سعودي بدلا من 23999 ريال سعودي.

متاح شاشة تلفزيون مقدمة من سوني بحجم شاشة 75 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي 100 هيرتز بسعر 7599 ريال سعودي بدلا من 17999 ريال سعودي.

يوجد شاشة تلفزيون مقدمة من كلاس برو بحجم شاشة 70 بوصة فائق الوضوح والدقة أندرويد 60 هرتز بسعر 2799 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي.

متاح شاشة تلفزيون مقدمة من إل جي بحجم شاشة 55 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي 120 هرتز بسعر 3499 ريال سعودي بدلا من 10499 ريال سعودي.

متواجد شاشة تلفزيون مقدمة من سامسونج بحجم شاشة 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4699 ريال سعودي بدلا من 7999 ريال سعودي.

متوفر شاشة تلفزيون مقدمة من كلاس برو بحجم شاشة 58 بوصة فائق الوضوح 60 هرتز بسعر 1699 ريال سعودي بدلا من 2999 ريال سعودي.

تخفيض كبير على شاشة تلفزيون مقدمة من إل جي بحجم شاشة 60 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 2799 ريال سعودي بدلا من 5899 ريال سعودي.

عروض شركة إكسترا على أجهزة اللاب توب