أحدث عروض اليوم الوطني السعودي 89.. وأبرز فعاليات الموسم لهذا العام

عروض اليوم الوطني السعودي 89 لهذا العام 1441هـ/2019م، تعتبر أحد أبرز مظاهر الإحتفال والمشاركة في إبراز عظمة وأهمية اليوم الوطني للمملكة وتخليد لذكرى توحيد المملكة تحت اسم المملكة العربية السعودية بدلًا من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، والذي يصادف الـ23 من سبتمبر من كل عام، ويعود هذا اليوم إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، باعتماد اسم المملكة العربية السعودية، ابتداءًا من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ، والموافق يوم 23 سبتمبر 1932م، وفي هذه المقالة نستعرض أحدث عروض اليوم الوطني لهذا العام وأبرز الفعاليات المختلفة من اقتصادية وفنية واجتماعية وثقافية وغيرها.







عروض اليوم الوطني السعودي 89







هوية اليوم الوطني السعودي 89

تبدأ فعاليات الموسم الحالي لليوم الوطني السعودي 89 الذي يحدث تحت شعار “همة حتى القمة”، المستلهم من مقولة ولي العهد محمد بن سلمان (همة السعوديين مثل جبل طويق)، وذلك خلال الفترة من 19 – 23 سبتمبر الجاري، والتي ستُقام في جميع أنحاء المملكة، حسب ما أعلنته الهيئة العامة للترفيه المشرفة على هذه الفعاليات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عمرو بن أحمد باناجه، الرئيس التنفيذي للهيئة المشرف العام على الموسم، و تشمل الفعاليات الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصاً لهذه المناسبة الغالية، بالإضافة إلى ملتقيات الهمة للشباب وتجارب السعودية.

أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي 89

إطلاق أكثر من 700 ألف ومضة نارية على ارتفاع يصل إلى 300 متر، وسط أنغام الأغاني الوطنية.

إقامة “احتفالات الهمة” في جميع مناطق المملكة طوال مدة الموسم ، حيث سيستمتع الزوار بمجموعة متنوعة وفريدة من الأنشطة التي تعكس وحدة الوطن وتلاحم الشعب والقيادة.

إقامة العروض العالمية المميزة التي صممت خصّيصًا من أجل اليوم الوطني وذلك في صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض من 21 إلى 23 سبتمبر ولمدة ساعة كاملة، إضافة إلى فعالية “طريق الهمة”.

عرض ترفيهي يصور الطريق الذي نسير عليه نحو المستقبل وذلك من خلال قصة فريدة تصور فيها جميع أنحاء المملكة، وتعرض العديد من اللحظات الفنية التي تجدد الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا وتطلعاتنا لمستقبلنا الزاهر والواعد”.

ستقام فعالية “مملكة النجوم”، في محافظة جدة، على كورنيش الحمراء وستطلق آلاف الألعاب النارية من عرض البحر في وقت واحد بألوان رائعة لتشكل لوحة مميزة تبهر الحضور في الكورنيش، مع المؤثرات الصوتية والضوئية وعروض الليزر.

إقامة معرض الظهران اكسبو في المنطقة الشرقية وعلى مدى خمسة أيام تبدأ من 19 سبتمبر.

عروض السيرك العالمية “سيرك دو سوليه” المصممة خصيصاً لمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث سيقدم 40 عارضاً ولمدة ساعة كاملة 12 لوحة تقدم ما يقارب 14 أداءً ما بين أكروباتي ورياضي وموسيقي وراقص واستعراضي وبهلواني، إضافة إلى حفلات فنية.

ستقام 5 ملتقيات في 5 مدن بواقع ملتقى واحد في كل مدينة، يتحدث من خلالها عدد من المتحدثين بعرض أبرز الأحداث الملهمة والقائمة على الإنجاز بهدف تبادل المعرفة، وهذه الملتقيات ستكون على النحو التالي: (ملتقى الهمة في المدينة المنورة وتبوك يوم 19 من سبتمبر – ملتقى أبها وبريدة يوم 21 – وملتقى حائل يوم 23 سبتمبر ).







تخفيضات وعروض اليوم الوطني السعودي 89

كما جرت العادة في كل عام يتم طرح العديد من العروض التي تشارك فيها مختلف الفعاليات الإقتصادية والتجارية والخدمية في المملكة، بأسعار وتخفيضات مميزة ومنها المجاني، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وفيما يلي احدث العروض:

تنويه :

ما مر ذكره ليس كل شيء، ولكن هناك المزيد من العروض التي سوف نقوم برصدها لكم خلال الساعات و أيام الاحتفال بالمناسبة فتابعونا لنطلعكم على كل جديد في عالم العروض والتخفيضات، لموسم اليوم الوطني السعودي 89 للعام 1441هـ/2019م، وكل عام وأنتم بخير.