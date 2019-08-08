أحدث كتالوج عروض بنده المتجددة اليوم الخميس 8/8/2019 والمستمرة حتي نهاية اليوم بمناسبة قدوم عيد الأضحي المبارك

قام هايبر بنده بعرض تشكيلة جديدة من العروض، وذلك لحلول عبد الأضحي المبارك،اليوم الخميس 8/8/2019 الموافق، يقدم اقوى عروض الصيف والتي نقدمها لحضراتكم في السطور القادمو، حيث قام بعمل العديد من التخفيضات والعروض على الكثير من المنتجات .

تصل خصومات هايبر بنده خلال العيد إلى 50% على معظم المنتجات المتنوعة التي تقدمها، حيث تتوفر متاجر بنده في كافة مدن المملكة العربية السعودية، ونعرض لكم في السطور التالية مجلة عروض بنده السعودية والتي تحتوش علىعروض متميزة على الأطعمة والسلع الغذائية الأساسية واللحوم والفواكه، وايضًا عروض الأجهزة المنزلية الكهربائية بكافة أنواعها.

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والجدير بالذكر أن هايبر بنده دائمًا تقدم عروضها بشكل دوري ومستمر ومليئة بالتوفير، حتى يسارع الكثير من المواطنين لاقتنائها وشرائها حيث يحرص الكثير من متابعى العروض على مطالعة ما تقدمه “بنده” بشكل إسبوعي.