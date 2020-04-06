أخبار السعودية اليوم: إغلاق كلي لعدة مدن على مدار 24 ساعة

جاءت أخبار السعودية اليوم لتهتم بها جميع مدن العالم، حيث قررت وزارة الداخلية السعودية، منع أي صورة من صور التجول الكلي داخل عدة مدن وهم: مدينة تبوك، والقطيف، والخبر، والطائف، الرياض، الدمام، جدة، الهفوف، الظهران، مع وضع ضوابط كبيرة ومنها منع الدخول لتلك المدن أو الخروج منها، واعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر.

أخبار السعودية اليوم

كما أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن بسماح بالخروج من المنازل في أضيق الحدود، وذلك من أجل قضاء احتياجاتهم الضرورية ومنها الرعاية الصحية والتموين بشرط إجراء ذلك داخل الحي السكني وخلال فترة محددة من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا بصورة يومية.

كما أكدت الداخلية بمنع العمل بأي أنشطة تجارية باستثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والبنوك وخدمات الصيانة بأنواعها، كما شددت الوزارة بضرورة خروج البالغين، كما يذكر أن عدد مصابي كورونا في المملكة العربية السعودية قد بلغ 2605، تم شفاء نحو 551 حالة ووفاة 38 حالة.

وعلى الصعيد العالمي، مازالت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في عدد الإصابات بنحو 256.653 حالة، وما يقارب عن 10.500 حالة وفاة، وتحتل إسبانيا المركز الثاني برصيد 135.032 حالة بنسبة وفيات بلغت 13.169، ومازالت إيطاليا تبلغ أكبر نسبة وفيات بحوالي 16.523 وإجمالي الإصابات بها بلغت 132.547.