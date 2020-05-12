أخبار صرف المساعدات المقطوعة 1441..رابط الاستعلام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أخبار صرف المساعدات المقطوعة 1441، زادت تساؤلات المواطنين ممن هم مستفيدي الضمان الاجتماعي عن ما هي أخبار مقطوعة الضمان؟ وهل سيتم صرفها أم تم إيقافها؟، وسط مخاوف من إلغاء المساعدة المقطوعة مثلما جاء قرار إيقاف بدل الغلاء أمس، إلا ولم تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية بأي قرار مثل هذا، وقد جاءت تساؤلات في فترة سابقة ظن فيها البعض أن مقطوعة الضمان تم إلغاؤها، و وقتها ردت الوزارة وقالت أن المساعدة المقطوعة مستمرة ولكنها تأخرت نظراً لظروف لا يعلمها إلا الوزارة نفسها، وأكدت أنه مع استمرارية المقطوعة ولكن لا يوجد موعد محدد للصرف، بينما بإمكانكم الاستعلام عبر الموقع الرسمي للوزارة، فضلاً عن إمكانية التواصل مع رقم خدمة العملاء 19911، للرد على استفساراتكم بخصوص موعد صرف المساعدة المقطوعة.

أخبار صرف المساعدة المقطوعة 1441

وسط حالة الترقب التي ينتظرها الكثير، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المساعدات لا تزال قائمة، وأن موعد الإيداع يكون ممن هم على قوائم الانتظار أولاً، بمعنى يتم الصرف من الأقدم إلى الأحدث على حسب التواريخ المسجلة، وأشارت الوزارة أنه عند تحديد الموعد سوف يتم الإعلان عنه ربما قريباً بإذن الله.

رابط الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة برقم الطلب

أتاحت وزارة الموارد البشرية إمكانية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو برقم السجل المدني عبر الموقع الرسمي للوزارة، وأشارت أنه في حالة وجود أي استفسار يمكنكم التواصل عبر خدمة العملاء على الرقم الموضح أعلى المقال.