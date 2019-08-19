أخبار وزارة الإسكان: آليات إعفاء المنازل من ضريبة القيمة المضافة على منتجاتها

أخبار وزارة الإسكان ، حيث صرحت الوزارة عن تحديد آليات إعفاء المنازل من ضريبة القيمة المضافة، وقد أعلنت الإسكان في وقت سابق أن الدولة تتحمل الضريبة المضافة على المنزل بنسبة 5% ضمن مبادرة تحمل الضريبة، وشروط الإعفاء ألا يزيد سعر المنزل عن 850 ألف ريال وفي حالة زيادة سعر المسكن عن السعر المحدد يدفع المواطن قيمة المبلغ المضاف على الضريبة فقط، ولهذا خصصت وزارة الإسكان برنامج سكني والذي وفر خدمة حاسبة الدعم التي يمكن من خلالها للمواطن حساب قيمة الدعم بنفسه عن طريق حاسبة الدعم، وقد أوضح سكني أن نتائج حاسبة الدعم هي نتائج تقديرية وأن الوزارة تعتمد بالنسب التي تكون عند تقديم طلب تمويل سكني، حيث يمكنك معرفة نسب الدعم من خلال رابط طريقة معرفة نسب الدعم السكني للمواطنين، جاء هذا سعياً من الإسكان لتقديم أفضل الخدمات والدعم للمواطنين بالمملكة.

أخبار الإسكان

أطلقت وزارة الإسكان مبادرة تحمل الضريبة المضافة على المنزل تحت شعار “مسكنك الأول بدون ضريبة” وذلك من أجل تقليل تكلفة المنزل والمساعدة في التملك والمساندة في تحمل جزء من أعباء المصروفات للمسكن، للاستعلام عن مستفيد من خلال رابط سكني خدمة مبادرة تحمل الضريبة.

استعلام سكني برقم الهوية

تشمل مبادرات برنامج سكني هو إعطاء حق التملك للمواطن حتى 60% ضمن خطة مسيرة تطوير السعودية بحلول عام 2030م، ومازلت وزارة الإسكان تقدم المزيد من الدعم سواء على الأراضي أو على السكن ويمكن للمواطن الاستعلام من خلال رابط استعلام سكني برقم الهوية ، وفي هذا الصدد ضمن مجموعة التسهيلات السكنية المقدمة من وزارة الإسكان تستطيع الحصول على قرض حسن للتمويل من خلال رابط طريقة الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب عن طريق الجهات التمويلية، حيث تتمكن من معرفة دروك عبر خدمة أعرف دورك بالصندوق العقاري كل التفاصيل داخل رابط القرض العقاري..في حالة وجود أي استفسار الاتصال من الهاتف الثابت على رقم 199090.