أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين الجديدة

وفقاً للإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية نحو تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وربطها بالسعر العالي ارتفاعاً وانخفاضاً، فقد أعلنت أرامكو السعودية عن أن أسعار البنزين في السوق المحلي بالمملكة قابل للارتفاع أو للانخفاض وفقاً للتغيرات التي تحدث في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وأشارت بأن أسعار البنزين الجديدة والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم الأحد 14 أبريل 2019 للربع الحالي من أبريل وحتى يونيو المقبل 2019 ستكون على النحو التالي:-

* رفع سعر بنزين 91 من 1.37 ريال سعودي لكل لتر إلى 1.44 ريال سعودي لكل لتر.

* رفع سعر بنزين 95 من 2.02 ريال سعودي لكل لتر إلى 2.10 ريال سعودي لكل لتر.

* سعر الديزل 0.47 لكل لتر.

* سعر الكيروسين 0.64 لكل لتر.

* غاز البترول المسال ب 0.75 .

ونوهت أرامكو السعودية بأنه يمكن للمواطنين زيارة الموقع الإلكتروني للشركة بالضغط هنا

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الأسعار الجديدة للبنزين في الربع الثاني للعام 2019.

من جهته كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن الزيادة التي تم الإعلان عنها في أسعار البنزين وربطه بالسعر العالمي تم تغطيتها مسبقاً وصرفها قبل أن يتم تطبيقها على المستفيد المستوفي لشروط الأهلية والاستحقاق.

وأشار إلى أن أرقام الدفعة ال 17 لشهر أبريل من برنامج حساب المواطن والتي يبلغ إجماليها أكثر من 2.5 مليار سعودي موزعة على أسعار الطاقة سواء البنزين والكهرباء.

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