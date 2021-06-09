أرامكو السعودية تكشف عن أسعار البنزين الجديدة لشهر يونيو 2021

أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة بالمملكة العربية السعوديةـ ومن المقرر بدء تطبيقها من اليوم التالي للإعلان عنها وفقاً ما صرحت به شركة أراكو أن أسعار البنزين الجديدة ستطبق خلال شهر يونيو الجاري، وكثيراً ما تتغير أسعار الوقود بين الارتفاع أو الانخفاض بحسب سعر النفط عالمياً وحالة الأسواق في ارتفاع أو تراجع الطلب عليه. أسعار النزين الجديدة في المملكة وفي شهر مايو الماضي أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين والكيروسين، حيث تجري الشركة مراجعة مستمرة للأسواق وتصدر قرارتها عن الأسعار المفترض العمل بها في السوق المحلي بالمملكة العربية السعودية وجاءت الأسعار خلال شهر يونيو الجاري كالتالي: البترول المسال بقيمة 75. ريال سعودي. بنزين 91 بقيمة 2.08 ريال سعودي. الديزل بقيمة 0.52 ريال سعودي. بنزين 92 بقيمة 2.35 ريال سعودي. كيروسين بقيمة 0.70 ريال سعودي. أسباب تغير أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية تتغير أسعار البنزين والمواد البترولية في المملكة العربية السعودية والكثير من دول العالم أيضاً بسبب العديد من العوامل، ويأتي على رأسها جائحة فيروس كورونا التي أصابت العالم بأجمع خلال العام الماضي، والتي أسفر عنها سيادة حالة من الركود الاقتصادي وتوقفه في العديد من الدول، بالإضافة إلى توقف حركة الطيران وتخفيض العمالة، ونتج عن ذلك تراجع الطلب عالمياً على النفط نتيجة توقف الحركة الصناعية. ينتج عن المراجعة الدورية الشهرية وبالتحديد في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي من خلال شركة أرامكو السعودية، تعديل أسعار الوقود في السوق المحلي وفق حركة التصدير وارتفاع أو انخفاض الطلب على المنتجات البترولية، ويقصد من المراجعة الدورية الشهرية، هو طرح المنتجات البترولية في السوق المحلي بسعر عادل يتناسب مع القيمة الحقيقية بدون زيادة أو نقصان.

أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين الجديدة بالمملكة العربية السعوديةـ ومن المقرر بدء تطبيقها من اليوم التالي للإعلان عنها وفقاً ما صرحت به شركة أراكو أن أسعار البنزين الجديدة ستطبق خلال شهر يونيو الجاري، وكثيراً ما تتغير أسعار الوقود بين الارتفاع أو الانخفاض بحسب سعر النفط عالمياً وحالة الأسواق في ارتفاع أو تراجع الطلب عليه.

أسعار النزين الجديدة في المملكة

وفي شهر مايو الماضي أعلنت شركة أرامكو عن أسعار البنزين والكيروسين، حيث تجري الشركة مراجعة مستمرة للأسواق وتصدر قرارتها عن الأسعار المفترض العمل بها في السوق المحلي بالمملكة العربية السعودية وجاءت الأسعار خلال شهر يونيو الجاري كالتالي:

البترول المسال بقيمة 75. ريال سعودي. بنزين 91 بقيمة 2.08 ريال سعودي. الديزل بقيمة 0.52 ريال سعودي. بنزين 92 بقيمة 2.35 ريال سعودي. كيروسين بقيمة 0.70 ريال سعودي.

أسباب تغير أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية

تتغير أسعار البنزين والمواد البترولية في المملكة العربية السعودية والكثير من دول العالم أيضاً بسبب العديد من العوامل، ويأتي على رأسها جائحة فيروس كورونا التي أصابت العالم بأجمع خلال العام الماضي، والتي أسفر عنها سيادة حالة من الركود الاقتصادي وتوقفه في العديد من الدول، بالإضافة إلى توقف حركة الطيران وتخفيض العمالة، ونتج عن ذلك تراجع الطلب عالمياً على النفط نتيجة توقف الحركة الصناعية.

ينتج عن المراجعة الدورية الشهرية وبالتحديد في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي من خلال شركة أرامكو السعودية، تعديل أسعار الوقود في السوق المحلي وفق حركة التصدير وارتفاع أو انخفاض الطلب على المنتجات البترولية، ويقصد من المراجعة الدورية الشهرية، هو طرح المنتجات البترولية في السوق المحلي بسعر عادل يتناسب مع القيمة الحقيقية بدون زيادة أو نقصان.