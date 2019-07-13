أرامكو السعودية زيادة أسعار البنزين بداية من 14 يوليو ..تعرف الأسعار الجديدة

حسب حوكمة تعديل أسعار المشتقات البترولية ومنتجات الطاقة والمياه المعتمدة، أعلنت شركة أرامكو السعودية، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن زيادة أسعار البنزين في المملكة، وذلك ابتداءًا من اليوم الأحد 14/7/2019، شاملة نوعي البنزين المعروفين في المملكة وهما 91 و 95، وأوضحت أرامكو أن الأسعار يجري تحريكها ربع سنوي أي أربع مرات في العام، بواقع مرة كل ثلاث أشهر، ونوهت أن الاسعار المحلية للبنزين خاضعة للتغيير إما ارتفاعًا أو هبوطًا بحسب التغيرات في أسعار التصدير للنفط من المملكة إلى السوق العالمية.

زيادة أسعار البنزين

أسعار البنزين الجديدة خلال الربع الثالث للعام 2019/1440

ستكون أسعار البنزين الجديدة للربع الحالي وفقًا لما يلي، مع مقارنة للأسعار خلال الربع ( إبريل – يونيو – يوليو 2019) :