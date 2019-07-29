أرامكو الطبي يعلن عن وظائف شاغرة للفنيين لـ المقيمين و السعوديين

قام مركز أرامكو الطبي بالإعلان عن وظائف شاغرة لديه لكل من المقيمين والسعوديين في مجالات صحية خاصة بالأسنان والبصريات، قالت الشركة أن التقديم متاح على الوظائف اعتبارًا من يوم 28-7-2019 على الموقع الإلكتروني للمركز، قال المركز أن الوظائف غير مقتصرة على السعوديين بل وللأجانب المقيمين في المملكة أيضًا
وظائف أرامكو الطبي لـ المقيمين و السعوديين
وظيفة مساعد معالج توسيع الأسنان
الهدف من الوظيفة القيام بأنشطة مثل المساعدة الكاملة لطبيب الأسنان العام أو المتخصص أثناء عمليات طب الأسنان السريرية / الجراحية وتنفيذ وظائف الدعم السريري. والعمل مباشرة كمساعد الأسنان وشروط الوظيفة كالتالي :
- دبلوم صحي عامين أو الشهادة المعادلة معترف بها
- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المجال .
- لابد من الحصول على الترخيص المهني من وزارة الصحة السعودية .
- الحصول على دورة الإنعاش القلبي.
- التواصل باللغة الإنجليزية الشفوية .
- يعرف التسميات المناسبة لأدوات الطبية
- التقديم على رابط الوظيفة
- العمل في الإحساء
وظيفة مساعد أول معالج توسيع الأسنان
يراقب الأنشطة اليومية / التقدم في وحدة مساعدي الأسنان ويبلغ عن أي مشكلات متعلقة بالعمل إلى قائده (مساعد طب الأسنان الأول). يساعد في وظيفة تحت التوجيه المباشر لرئيسه والشروط كالتالي :
- دبلوم صحي أسنان أو الشهادة المعادلة في تركيبات أسنان
- خبرة من 5-3 سنوات
- شهادة الترخيص المهني من وزارة الصحة السعودية
- دورة الإنعاش القلبي
- مهارات الكمبيوتر
- إجادة محادثة اللغة الإنجليزية
- معرفة المصطلحات الطبية
- التقديم على رابط أرامكو
- العمل متاح في الإحساء
وظيفة مساعد طبيب أسنان
يوفر المساعدة لطبيب الأسنان ومعالجين الأسنان أثناء إجراءات طب الأسنان السريرية. ويؤدي وظائف داعمة سريرية والشروط كالتالي:
- دبلوم صحي أسنان عامين .
- خبرة عامين والتدريب على البرنامج
- شهادة الترخيص المهني من وزارة الصحة السعودية
- دورة الإنعاش القلبي
- إجادة محادثة اللغة الإنجليزية
- معرفة أدواب طب الأسنان
- التقديم على رابط أرامكو
- العمل في الإحساء
وظيفة أخصائي بصريات
عمل الاختبارات التشخصية للعيون ولديه معرفة بأنواع العدسات والشروط كالتالي :
- درجة بكالوريوس العلوم التطبيقية من كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم بصريات من كلية معترف بها .
- خبرة 5 سنوات في المجال .
- الشهادة المعادلة لو المتقدم متخرج من جامعة خارج المملكة للسعودين
- إجادة اللغة الإنجليزية .
- القدرة على العمل في بيئة جماعية .
- التقديم على رابط أرامكو التوظيف
- ليس محدد مكان العمل
يوفر مركز أرامكو الطبي وظائف لكل من المقيمين و السعوديين على السواء برواتب مجزية لذوي الخبرة يمكن الإطلاع الدائم على الوظائف من رابط توظيف المركز ، حيث يعلن المركز على وظائفه باستمرار عبر موقعه الإلكتروني تسهيلًا على الموظفين المتقدمين للعمل .
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